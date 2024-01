Entur på tur

Sommeren 2018 publiserte daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) en skryteliste i Aftenposten over de gode effektene av den borgerlige regjeringens omstridte, ideologisk drevne jernbanereform. Her trakk han blant annet fram tjenesten Entur, som Stortinget vedtok i 2014.

Reiseplanleggeren Entur skulle med en enkel app på telefonen gjøre det enklere å reise kollektivt i hele Norge. Den ble lansert høsten 2016, og alt skulle bli så mye lettere. Det skulle kunne reises sømløst i Norge mellom de mange ulike og stadig flere private aktørene som dukket opp etter reformen. Men som med så mye annet i Solberg-regjeringens jernbanereform, har det ikke gått på skinner.

Det ansvaret ligger hos regjeringen Erna Solberg.

Onsdag kom Riksrevisjonen med sin rapport om Entur-prosjektet. Det er nedslående lesning.

Riksrevisjonen ettergår gjennomføringen av alle Stortingets vedtak, og dommen etter sju års drift er at tjenesten ikke har virket etter hensikten. «Ti år etter at Stortinget ba om det, har ikke Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet klart å gi oss sømløse kollektivreiser. Det er ikke tilfredsstillende», uttaler riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Til tross for at det brukes 600 millioner kroner i året på Entur-tjenesten, er Riksrevisjonens dom at tjenesten både er lite kjent og brukt, men den har også store mangler. Helt grunnleggende informasjon om ruter og pris mangler. Bare tre prosent av alle togbilletter selges gjennom Entur etter sju år i markedet. Ingen bruker den til å løse billett til ekspressbussene.

Entur virker å være et offentlig mageplask utløst av svakt politisk håndverk. Drømmer i regjering og stortingssal har dødd i møte med den praktiske virkeligheten, og Riksrevisjonen hevder at rammebetingelsene rett og slett ikke har vært til stede for at tjenesten skulle bli en suksess.

Entur manglet myndighet og virkemidler til å ta plass i de reisendes hverdag og bli et nyttig verktøy. Det ansvaret ligger hos regjeringen til Erna Solberg.

