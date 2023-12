Det var ikke den julegaven vi hadde ønsket oss, men det var den vi fikk. 13. desember, mindre enn to uker før jul, satte sentralbanksjefen opp renta ytterligere et hakk, eller «en kvarting», som det heter i bankkretser.

Dermed er styringsrenta i Norge på 4,5 prosent. Det betyr at den totale rentebelastningen på vanlige nordmenn med historisk høye boliglån er større nå enn under bankkrisen på 1980-tallet. Dette kommer på toppen av økende priser, synkende kjøpekraft og høye energipriser.

Lite viser tydeligere at det også i Norge, i sosialdemokratiet, er stor forskjell på folk

Kort sagt: Det er vanskelig tider. 2023 ble enda et år i en ny virkelighet for et norsk folk som i tiår har blitt godt vant til de gode tidene.

Nå følger bankene etter Norges Bank, og setter opp renta på lånene våre. Fem dager før jul kunne DNB, landets største og statseide bank, varsle om renteøkning.

Det er forståelig at bankene følger etter sentralbanken. Bare slik får vi bukt med inflasjonen, i alle fall i teorien.

Det er likevel tungt å svelge at DNB øker renta når vi vet at bankens netto renteinntekter endte på 15,7 milliarder kroner i forrige kvartal. Det går så godt i DNB at de 12 direktørene i bankledelsen hadde en snittlønn på 7 millioner kroner i 2022.

Lite viser tydeligere at det også i Norge, i sosialdemokratiet, er stor forskjell på folk. Det er en velbegrunnet frykt at renteøkningene biter ulikt i ulike samfunnslag, og at noen må bære en uforholdsmessig stor del av byrden.

Bankene tjener enormt gode penger om dagen. Samtidig sliter mange med å beholde fotfestet. Vi får i det minste håpe at bankene setter av mere penger nå enn i en mindre innbringende hverdag til ulike stiftelser og støtteordninger, slik at noe av dette indirekte kommer flere til gode.

På sikt er dette en uholdbar situasjon. Vi må vokte oss for en framtid der noen lever ubemerket av prisøkning og dyrtid, mens andre knapt har råd til å la barna drive idrett.

I år feirer vi jul i motgang. Vi får bite tennene sammen og kjempe for bedre tider framover.

