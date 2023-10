En etterlengtet litteraturpris

Nobels litteraturpris til forfatter og dramatiker Jon Fosse har selvsagt blitt behørig kommentert og bejublet, også i denne avisen. Kulturredaktør Mode Steinkjer kaller prisen «en bragd som ikke kan måle seg med noe annet, inkludert det som har med ski og lærkuler å gjøre».

Det er store ord, men også en helt korrekt beskrivelse. Litteraturprisen til Jon Fosse er det største som har skjedd på kulturfeltet i Norge i moderne tid.

Litteraturen og dramatikken er individuelle grener, for å bruke språket fra «skienes og lærkulenes» verden. Prisen er først og fremst en anerkjennelse av storheten til Jon Fosse og hans bidrag til bøkene og scenekunsten gjennom fire tiår, som en av verdens mest spilte dramatikere.

Det er likevel mange i norsk kulturliv som har ekstra grunn til å føle seg stolte på grunn av utdelingen. Også kulturlivets aller fremste aktører er avhengig av infrastruktur og institusjoner rundt seg.

Prisen til Jon Fosse er en pris til den store dramatikeren – og til et samlet norsk kulturfelt.

Flere av disse nasjonale institusjonene er under press i våre dager. Prisen til Jon Fosse er et bevis på at vi gjør ganske mye riktig her til lands, tross alt.

Det er 95 år siden forrige gang en norsk forfatter fikk Nobels litteraturpris, da Sigrid Undset fikk prisen 1928. Andre norske vinnere er Bjørnstjerne Bjørnson i 1903 og Knut Hamsun i 1920. Ingen nynorsk-skrivende forfattere har vunnet tidligere.

Det er dette selskapet Jon Fosse nå har blitt skrevet inn i. Det er bare å bøye seg i støvet. Mange mener nok at prisen til Fosse er på overtid. Den har vært etterspurt i et tiår.

Samtidig glimrer et navn som Henrik Ibsen, trolig den største norske litteraten og dramatikeren, med sitt fravær på lista over norske prisvinnere. Det understreker at en rangering av kulturen aldri vil bli helt presis.

Det er sant at norske forfattere som Dag Solstad og Karl Ove Knausgård, som begge har vært nevnt blant potensielle vinnere av Nobelprisen, nå trolig må innfinne seg med at de ikke vil vinne den. Også Nobelprisen tar hensyn til geografi og representasjon. Det bør de ikke henge med hodet over. Prisen til Jon Fosse er en pris til den store dramatikeren – og til et samlet norsk kulturfelt.

Vi stiller oss i køen av gratulanter. Først og fremst til Jon Fosse, men også til alle norske forfattere og dramatikere og resten av Kultur-Norge.

