Vi er takknemlig for at EU er villig til å stå i denne kampen om framtida

Fredag i forrige uke innførte EU viktig lovgivning som kan få stor betydning for forholdet mellom myndigheter og de store tek-selskapene. EUs «Digital Service Act» vil tvinge teknologiselskaper til lydighet.

Selskapene må heretter raskt fjerne skadelig innhold fra sine plattformer. De må også begrense flere former for målrettet markedsføring (mot mindreårige, for eksempel) og dele opplysninger med myndighetene om hvordan de systematisk arbeider med å beskytte kundene sine. Hvis ikke risikerer de bøter som svir – på et nivå tilsvarende seks prosent av selskapets globale omsetning.

Vi står midt oppe i en maktkamp mellom demokratiske myndigheter og tek-selskapene

Ved gjentatte brudd på regelverket kan selskapene bli stengt ute fra det europeiske markedet. Fra og med februar neste år vil lovverket utvides til å gjelde samtlige teknologiselskap som opererer i EU-land.

Dette er en del av en større maktkamp mellom EU og tek-gigantene. I fjor innførte EU regler som skal hindre at disse selskapene favoriserer sine egne produkter og tjenester på bekostning av forbrukere og tredjepart. Regelverket var ment å ramme selskap som Google, Facebook-eier Meta, Amazon og Apple.

Tidligere har EU også tatt opp kampen om rettighetene til brukerdata fra Facebook og Instagram i Europa. Striden står om hvorvidt slike data kan sendes til USA eller ikke.

Hver for seg er alle disse tiltakene viktige. Slått sammen blir de dynamitt: Dette dreier seg om at EU ønsker å redusere tek-gigantenes grenseløse makt.

EU-parlamentet skal ha honnør for å ta kampen for forbrukerne og demokratiet. Markedsmakten til de dominerende selskapene på dette området er enorm. Dessuten setter de store digitale plattformene selve demokratiet i fare, all den tid de eies og kontrolleres av noen få og spiller en viktig rolle i livet til veldig mange.

Vi står midt oppe i en maktkamp mellom demokratiske myndigheter og de multinasjonale tek-selskapene. Det står store ting på spill. Vi er takknemlig for at en aktør av EUs størrelse er villig til å stå i denne kampen om hvordan framtida vil se ut.

