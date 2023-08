Enda en gang er vi for sent ute med avgjørende støtte til Ukraina

Torsdag var statsminister Jonas Gahr Støre i Ukrainas hovedstad Kyiv. Der hadde han med seg en gave til president Volodymyr Zelenskyj: Norge vil donere mellom fem og ti F-16 til den ukrainske forsvarskampen mot Russland.

Det er en god nyhet. Vi må bidra med det vi kan i kampen mot den russiske aggresjonen mot nabolandet. F-16-flyene vil kunne bidra til å gi Ukraina et helt nødvendig overtak militært.

Det begynte med hjelmer og vester, gikk via antitankvåpen og over til stridsvogner

Samtidig er Norge, og resten av Vesten, enda en gang er for sent ute med avgjørende støtte. Ukraina har bedt om fly siden krigen begynte. Vi har strittet imot.

F-16-fly ville ha bidratt til å snu logikken på slagmarka og gi den lenge bebudede ukrainske våroffensiven bedre sjanser til å lykkes. Nå er momentet borte for denne gang. Krigen er i ferd med å stivne i nedgravde posisjoner, delvis fordi landene som støtter Ukraina har nølt i spørsmålet om kampfly-støtte.

Det er fra før kjent at USA og en rekke andre land har besluttet å donere F-16-fly. Den vestlige opplæringen av ukrainske piloter skal begynne i september. Normal opplæringstid for å operere F-16 skal være 18–24 måneder, men det forventes at ukrainske piloter kan være klare på fire til seks måneder. I tillegg kommer krav til støttefunksjoner. Det betyr at de donerte F-16-flyene ikke vil være operative før til våren.

Motforestillingene i dag er de samme som hele tiden har vært til stede. Det er sant at vi nå er med på en opptrapping av våpendonasjonene – med ukjent utgang. Det begynte med hjelmer og vester, gikk via antitankvåpen og over til stridsvogner. Nå sender vi kampfly.

Det er et ubehag forbundet med et slikt våpenkappløp, og de russiske reaksjonene. Det er derfor viktig å ha minst to tanker i hodet samtidig. Ingen ønsker en eskalering av krigen, men denne krigen er ene og alene Russlands ansvar. Ukraina må få anledning til å forsvare seg. Og vi må stille med våpen for å gjøre forsvaret mulig. Vi har ikke annet valg.

Derfor er Vestens donasjoner av kampfly et tydelig og helt nødvendig signal: Vi kommer til å stille opp så lenge det trengs.

