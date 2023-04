Krasjlanding på Klemetsrud

Oslos store klimasatsing med karbonfangst på Klemetsrud blir utsatt. Begrunnelsen er økte kostnader, som nå anslås å overstige den eksisterende budsjettrammen på 5,5 milliarder kroner. Hvor mye overskridelsen kan bli, sies ikke.

Prosjektet ved gjenvinningsanlegget skulle etter planen være i drift fra 2026. Anlegget skulle fjerne forurensningen fra søppelforbrenningen på Klemetsrud, ved å rense og lagre opp mot 400.000 tonn CO2 i året.

Dette tilsvarer utslipp fra 200.000 biler, som vil utgjøre nær halvparten av Oslos planlagte CO2-utslipp i 2026. Samtidig er anlegget langt mer enn et lokalt klimatiltak: Teknologien som utvikles vil være viktig for det grønne skiftet i flere norske og europeiske byer.

I realiteten er Klemetsrud-prosjektet utsatt på ubestemt tid

Det nye målet er nå en oppstart av anlegget i 2027, ett år på overtid. Men ingenting er sikkert. Det er selskapet bak anlegget, Hafslund Oslo Celsio, som nå trekker i nødbremsen etter de nye kostnadsestimatene.

Byråd for næring og eierskap i Oslo, Rina Mariann Hansen (Ap), sier til E24 at målsetningen er at det ikke skal være behov for ytterligere investeringsstøtte fra Oslo kommune og staten.

Det burde ikke komme som en overraskelse at prosjektet blir dyrere enn antatt. Årsaken til dette er inflasjon, økte materialkostnader, energipriser og kronekursen. Dette er faktorer som også preger resten av økonomien, og det finnes ingen garanti for at timingen vil være bedre om et år eller fem.

Målet var at «Langskip» skulle være et foregangsprosjekt, ikke et stillstandsprosjekt. For et år siden ga vi på lederplass i Dagsavisen honnør til byrådet i Oslo for innsatsen på Klemetsrud, etter årevis med usikkerhet knyttet til prosjektet.

I fjor høst besøkte statsminister Jonas Gahr Støre CO2-lagringsanlegget i Øygarden, det andre anlegget i prosjektet «Langskip». Da innrømmet han at det var fare for at prosjektet aldri ville bli økonomisk lønnsomt, men understreket at Norge ikke har råd til å la være.

Det var kloke ord. Det vil koste oss mer enn det smaker å sette dette prosjektet på vent. Prosjektet på Klemetsrud bør derfor fortsette etter planen. Nesten for enhver pris.

