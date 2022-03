Oslo viser vei

Tirsdag kunne byrådet i Oslo presentere det som forhåpentligvis vil bli en epokegjørende nyhet. Etter årevis med usikkerhet, avslag og jakt på finansiering, er løsningen på plass som vil gjøre planene om CCS-anlegget på Klemetsrud til virkelighet.

«Noen beslutninger former framtida, og i dag har byrådet tatt en sånn beslutning», sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) da han kunngjorde avtalen. Det er faktisk ikke å ta munnen for full – forutsatt at alt går etter planen. CCS-anlegget skal fjerne forurensingen fra søppelforbrenningen på Klemetsrud. Når anlegget etter planen er i drift i 2026, skal det rense og lagre opp mot 400.000 tonn CO2 årlig. Det tilsvarer utslipp fra 200.000 biler.

Oslo tar tidlige skritt på vei inn i et nytt norsk, grønt industrieventyr

Dette er helt nødvendig for at Oslo skal nå klimamålet om å kutte utslippene med 95 prosent innen 2030. Men anlegget er også mye mer enn et lokalt klimatiltak. Teknologien vil kunne brukes ved tilsvarende anlegg i en rekke andre norske byer. Det finnes videre hundrevis av søppelforbrenningsanlegg i Europa. Teknologien kan selges og bidra til kutt også i andre land – og inntekter i Norge. Dermed er dette også en industriell mulighet. Oslo tar tidlige skritt på vei inn i et nytt norsk, grønt industrieventyr.

[ Dagsavisen mener: Ja til offentlige søkerlister ]

Veien har vært lang. Regjeringen har forpliktet seg til å bidra med tre milliarder kroner i prosjektet, forutsatt at resten av finansieringen er på plass. Skuffelsen var derfor stor da EU før jul sa nei til å bidra med 180 millioner euro. Løsningen som nå presenteres er kreativ. Kort forklart kjøper kommunen, sammen med selskapene Infranode og HitecVision, ut Fortum, som lenge har vært kommunens partner i prosjektet. Kommunen tar opp lån for å skaffe pengene. Dermed er anlegget på Klemetsrud fullfinansiert med en ramme opp mot 9,2 milliarder kroner.

Prosjektet er fortsatt ikke i mål. Teknologien er fortsatt ny, og mye kan gå galt. En første forutsetning er at regjeringen nå stiller med de tre milliardene den har lovet, slik at byggingen av anlegget kan starte allerede i sommer. Vi forutsetter at regjeringen blar opp.

Forhåpentligvis vil nyheten om Klemetsrud-anlegget få fart på også andre ambisiøse satsinger. Den styrtrike staten vår kan ikke se seg forbigått av en kommune uten oljefond i innsatsen for å kutte utslipp og bygge nye, grønne industrier.

[ Dagsavisen mener: Enda en gang er vi dårlig forberedt ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen