Fredsduene Xi og Putin

Den kinesiske presidenten Xi Jinpings Moskva-besøk gir uhyggelige frampek. Og langt flere spørsmål enn svar.

Det mektige Kina holder nå sin hånd over president Vladimir Putins Russland. Det store flertallet av verdens nasjoner står samlet i sin fordømmelse av landets aggressive invasjonskrig mot Ukraina. Kina holder derimot ikke bare kanalene åpne mot Moskva, de styrker nå sine bånd og sitt handelssamarbeid med Russland.

Det er all grunn til å være urolige for det tette samarbeidet

Handelen mellom de to landene gjør at Russland har økonomiske muskler til å fortsette den folkerettsstridige krigen. Kina kjøper store volum med olje og gass som før gikk vestover. Slik undergraves Vestens strenge handelssanksjoner mot det krigførende Russland.

Xis besøk skjer samtidig med at Putin, som øverste leder, blir gjort ansvarlig for krigsforbrytelser i Ukraina. Den internasjonale straffedomstolen har nå utstedt en arrestordre mot presidenten, som nå er vertskap for kineserne.

Kina vil ikke fordømme Russlands krig, har ikke bedt Moskva trekke sine tropper tilbake Ukrainsk territorium og muliggjør en fortsettelse av den ved å øke handelen, men kaller reisen til Moskva likevel for en «reise for fred». Nylig la Kina fram en 12-punktsplan for en snarlig våpenhvile og en fredsavtale mellom Ukraina og Russland. Planene har liten troverdighet i Ukraina, EU og USA, og må ses på bare som en brikke i et større maktspill.

Det er åpenbart hvorfor Russland trenger Kina, hva Kina har å vinne på å pleie et så nært samarbeid med Russland, er mer usikkert. Men i en verden der vesten vender seg mer bort fra Kina, er det geopolitisk logikk i at Russland og landets enorme ressurser føres inn under kinesernes sfære, og at russernes tradisjonelle og kulturelle vestorientering snus i retning Beijing.

Det er på ingen måte et likeverdig forhold, og vil Moskva akseptere en lillebror-rolle eller å være en brikke i Kinas langtidsplan? Men det er en skremmende, udemokratisk gigant som nå er i ferd med å finne sin form i øst og som vender seg mot Vesten og vestlige verdier. Et nytt jernteppe truer nå med å dele verden.

Det er all grunn til å være urolige for det tette samarbeidet mellom to presidenter som har satt landenes egne demokratiske spilleregler til side for å være evige ledere. Xi og Putin har møtt hverandre 39 ganger og kjenner hverandre godt. Putin er hjertelig invitert tilbake til Beijing i løpet av året. Fortsatt har ikke Kina bidratt med våpen til Russland. Hvis det skjer, krysses en rød linje. Utsiktene til fred i vår tid er mørkere enn siden 1939.

