Viktige ord for tøffe tider

Det lå et spesielt alvor over nyttårstalene til Norges statsoverhode og statsleder dette året. Det er krig mellom to land i Europa for første gang siden andre verdenskrig. De aller fleste av oss merker godt dyrtiden med høyere renter og økte priser. På vei inn i 2023 er framtiden mer usikker og mørkere enn på svært lenge.

På toppen av alt dette kommer klimakrisen, som blir mer alvorlig for hver dag som går.

Viljen til samhold og evnen til å beskytte sannheten mot falske nyheter og propaganda er viktigere enn på mange, mange tiår.

Både statsminister Jonas Gahr Støre og kong Harald pekte på den aller viktigste støtten vi har i møte med alle disse krisene og vanskelighetene: hverandre. «Vi må løfte blikket for å få perspektiv. Og erkjenne at vi trenger hverandre. Det minner oss på at vi ikke er alene. Det styrker oss. Og det gir håp», sa kongen.

Statsminister Jonas Gahr Støre viste til Tina og Karoline, som han hadde gått sammen med i den utsatte Pride-paraden etter masseskytingen i Oslo i juni. De fortalte hvordan de hadde valgt hverandre og kjærligheten selv om det har utløst hets og hat. Å la de andre vinne, var ikke et alternativ. «Det neste året skal vi gjøre som Karoline og Tina. Ikke være redde, ikke trekke oss unna, ikke dukke. Selv om det av og til kan være ubehagelig, så investerer vi i noe av det beste og sterkeste vi har, fellesskapet og samholdet», sa Støre.

Det aller sterkeste nyttårsønsket for de fleste av oss i år er nok at Ukraina vinner krigen og at Vladimir Putins brutale og ulovlige overfall stanses. Det er viktig for Ukraina, men også for alle oss andre. Despoter må ikke tro at de kan ta seg til rette i verden på denne måten ved å knuse demokratier og tegne kartet på egen hånd.

Ukraina trenger at vi står sammen med dem. Med våpen, penger, handlinger og ord. Det vet Putin. Derfor må vi regne med at det vil komme nye, massive og ukjente forsøk på å splitte oss i året som kommer. Et polarisert og svekket Vesten vil være en gave til regimet i Kreml.

Derfor er viljen til samhold og evnen til å beskytte sannheten mot falske nyheter og propaganda viktigere enn på mange, mange tiår, slik Støre minnet om.

Det er et svært viktig nyttårsbudskap vi skal ta med oss gjennom hele 2023.

