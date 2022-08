Den norske diplomaten som gikk berserk i resepsjonen på et hotell i Murmansk og uttrykte sitt hat overfor Russland og russere, er en bagatell i det store. Aller mest er det pinlig. Men opptrinnet er likevel uheldig på mange vis, og avslører kanskje også en elites forhold til vanlige folk – uavhengig av nasjonalitet.

Det er vanskelig å fri seg fra ubehaget over hvem det er hun tar ut sin frustrasjon på

Bildene av kvinnen som i svært sterkt språk klager på at hotellrommet hennes ikke står klart, har kanskje ikke gått verden rundt, men har preget Norge og Russland. Oppførselen er en lissepasning til russiske myndigheter som trenger nøyaktig denne typen «bevis» på at omverden hater russere. Derfor har diplomatens oppførsel reelle omkostninger.

[ Dagsavisen mener: En ny lov i Storbritannia undergraver streikeretten. Det er feilslått og farlig. ]

Den norske diplomatens totale mangel på alminnelig folkeskikk og anstendighet, har bidratt til å styrke det russiske regimet på hjemmebane. «Det norske hatet» er perfekt i forledelsen av den hjemlige russiske opinionen.

Det norske utenriksdepartementet har beklaget sin ansattes oppførsel og språkbruk, og bedyret at det kvinnen uttrykker ikke er offisiell norsk linje. UD har sagt og gjort det de må. Selvsagt skal ikke vår utenrikstjeneste, eller vi vanlige nordmenn i våre møter med sivile russere her hjemme, snakke slik. Vi kan ikke synke ned på nivået vi nettopp anklager russerne for å holde. Episoden er også håpløst naiv, all den tid våre folk som tjenestegjør i Russland, må vite at de overvåkes. Vi skal ikke kreve at kvinnens mangel på profesjonalitet skal koste henne jobben, men antar at episoden vil tynge ned karrierekurven.

[ Dagsavisen mener: Prisene må holdes i sjakk ]

Det er menneskelig å feile, også for trente diplomater kan det koke over etter sikkert mange prøvelser og provokasjoner i Murmansk. Det er likevel vanskelig å fri seg fra ubehaget over hvem det er hun tar ut sin frustrasjon på, og med hvilke ord. Det er ikke mot russiske diplomater eller offisielle tjenestemenn, folk på egen størrelse og nivå, men sakesløse ansatte på et hotell. Hun brøler mot vanlige arbeidsfolk på gulvet, det står det ingen respekt av.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen