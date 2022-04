Framferden mot sivile i landsbyer utenfor Kiev er atter et skammens kapittel i den nye russiske historien. Uskyldige menn mellom 16 og 60 år virker å ha blitt jaget, skutt og drept. Ukrainske myndigheter hevder at så mange som 400 sivile skal ha mistet livet.

De russiske soldatene har satt seg i den æreløse rollen som simple, feige drapsmenn.

Tirsdag i forrige uke ble de tre forstadsbyene Butsja, Irpin og Hostomel gjenerobret av ukrainske styrker. Nå i helgen ble omfanget av de russiske overgrepene mot sivile avslørt for verden. Bilder av bakbundne, torturerte og henrettede mennesker etterlatt i gatene, er sjokkerende. Menneskekropper forsøkt gjemt i avløpskummer og kastet til side som verdiløse kjøttstykker, vitner om at selve sivilisasjonen er en tynn ferniss.

Putins menn har gjennom de målrettede angrepene på stridsdyktige menn bevist sin avmakt. De russiske soldatene har satt seg i den æreløse rollen som simple, feige drapsmenn. Drapene på sivile antyder dessverre hvilken vei denne krigen nå tar.

Russiske myndigheter dobler skaden og skammen ved å benekte de faktiske hendelsene på ynkelig vis. De groteske drapene er beskrevet som nok en vestlig løgn. Utenriksminister Lavrov og landets FN-ambassadør har begge avvist overgrepene med at bildene er iscenesatt av Ukraina. Noe internasjonale journalister og observatører på plass i Butsja avfeier. The New York Times har gjennom bruk av satellittbilder dokumentert at likene i gatene lå der mens byen var kontrollert av Putins Russland.

Krig er aldri pent, krig er stygt, men likevel styrt av grunnleggende regler. Russernes totale forakt for disse reglene, demonstrert tidligere ved bombeangrepene på sivile mål og nå gjennom tortur og henrettelser i landsbyer utenfor Kyiv, er urovekkende for alle som nå avventer krigens utvikling. Putin-regimet mangler åpenbart grenser, som vi hadde håpet lå i russernes menneskelighet.

Overgrepene vitner om menneskesynet til Putins regime. Og de forteller om et fryktelig potensial for vold og ulykke.

