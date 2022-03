Leder om leder

Det er Bergens Tidende-redaktør Frøy Guldbrandsens soleklare rett å legge ned avisas tradisjonsrike lederspalte, som har røtter dypt inn på 1800-tallet. Hun er ikke den første som gjør det. Morgenbladet fikk stor oppmerksomhet da lederartikkelen ble lagt vekk som ukentlig følge i 2019. Etter 200 år.

Beslutningen er et tegn på at norske redaksjoner er presset.

BT har fått mye kritikk. Særlig fra godt voksne pressefolk, som liker utviklinga dårlig. Stavanger Aftenblads kommentator Sven Egil Omdal mener Guldbrandsens beslutning er et steg i retning av at aviser ikke lenger er institusjoner, men produkter. Tidligere VG-redaktør Bernt Olufsen liker ikke ideen om en «meningsløs avis», mens Dagbladets John Olav Egeland mener det er «trist og farlig». Javisst gjør det vondt når knopper brister.

[ Dagsavisen mener: Landets største og mektigste bank kan ikke framstå som en maktarrogant versting. ]

Vestlandsavisen har i debatten som har fulgt, presisert at det fortsatt skal skrives ledere når nyhetsbildet krever det. Vi tror i bunn og grunn at dette handler om ressurser og beslutningen er et tegn på at norske redaksjoner er presset. Vi har forståelse for at det må prioriteres. En ledertekst tar tid å skrive, og en fast post binder opp krefter. Samtidig som den har dårligere forutsetninger for å lykkes kommersielt i en digital virkelighet. Det er overraskende at det er den konservative bastionen i Bergen som leder an, men vi blir ikke overrasket hvis flere aviser nå følger etter.

Dagsavisen vil ikke være blant dem. Vi skal tolke verden ut fra vårt sosialdemokratiske ståsted på lederplass også i framtida. Vår avis har vært en viktig del av arbeiderbevegelsens historie. Verken Arbeiderpartiet eller LO har lenger innflytelse over redaksjonelle avgjørelser, heldigvis. Men prosjektet er fortsatt tuftet på det samme verdisynet. Det er sentralt for oss som en sosialt engasjert avis med en tydelig formålsparagraf å ha en mening om verden rundt oss. Og forsøke å påvirke den.

[ Dagsavisen mener: Statsminister Støre er forbilledlig krystallklar på at klimamålene ligger fast ]

Vi håper alle redaksjonelt styrte medier holder på lederen og bruker sin stemme. Lederen er i våre øyne stadig en viktig og synlig markør av vår identitet, historie og samtidige orientering som avis – og kanskje også sjel.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen