Lik pris i hele landet

Finland har lik strømpris over hele landet. I Norge er det uaktuelt, skal vi tro Statnett. Lik strømpris i hele landet bør likevel være en målsetting. Den regjeringsnedsatte energikommisjonen bør vurdere fordeler og ulemper ved en slik ordning.

Norge er inndelt i fem prisområder for strøm. I disse dager er strømmen i sør ti ganger så dyr som i nord. Midt-Norge og Nord-Norge hadde tirsdag en strømpris på 0,13 kroner pr kilowattime. I de tre prisområdene sør for Dovre var prisen 1,13 kroner.

Den skyhøye strømprisen i sør vekker reaksjoner. Regjeringen forsøker å ta grep, både på kort og lang sikt. Staten tar nå 80 prosent av husholdningenes strømregning som overstiger 70 øre per kilowattime. I tillegg skal den bredt sammensatte energikommisjonen finne mer robuste løsninger.

Nøkkelen er å bygge enda flere overføringslinjer mellom landsdelene.

Og her melder altså spørsmålet seg: Hvorfor kan ikke Norge gjør som Finland; lovfeste at hele landet skal være ett felles prisområde for strøm? Kommunikasjonssjef Christer Gilje i Statnett mener det er liten sjanse for at Norge får én felles prissone. Han begrunner dette med at Norge er et langstrakt land der vær og vind i stor grad bestemmer kraftsituasjonen.

Med lik pris over hele landet vil vi, ifølge Statnett, produsere masse strøm som ikke kan bli brukt. Årsaken er for dårlig overføringskapasitet. «Du bygger ikke en motorvei basert på trafikken i påska», sier Gilje for å illustrere poenget. Men vinterens strømsjokk har vist oss hvor viktig det er at Norge blir mer selvforsynt av strøm. Slik kan vi begrense «importen» av høye europapriser.

[ Vil du betale for tampongene mine? ]

Nøkkelen er å bygge enda flere overføringslinjer mellom landsdelene. Statnett planlegger blant annet å øke overføringskapasiteten mellom nord og sør. Nord for Dovre er det naturlig nok en frykt for å miste konkurransefordelen som ligger i billig strøm. Det kan bli resultatet av å bygge nye kraftlinjer.

Derfor er det avgjørende viktig å øke den norske kraftproduksjonen først, slik at strømprisen blir relativt lav i hele landet. Eksisterende kraftverk må oppgraderes og moderniseres. I tillegg vil flere vindmøller, både på land og til havs, tvinge seg fram.

[ Lær opp de ansatte i bedriftene. ]

Lenge var det lite lønnsomt å bygge linjer for økt overføringskapasitet mellom landsdelene. Prisforskjellene var små, og tilgangen til strøm i de fem prissonene var god. Men vinterens strømsjokk har lært oss at vi må tenke i nye baner. Behovet for å overføre kraft på tvers av prisområdene har økt. Derfor må det bygges flere overføringslinjer. Det logiske sluttresultatet bør bli lik strømpris over hele landet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen