Høyres klimatroverdighet

Vi er mange som er utålmodige i klimapolitikken. I regjeringens nye plattform er det ikke mangel på ambisjoner, de er skyhøye. Som de må være. Men de konkrete løsningene er fugler på taket. De avhenger i stort av at industrien lykkes. Spørsmålene er flere enn svarene når det gjelder klimapolitikken.

Astrup bør være noe mindre høy og mørk.

Først i sommer ble det lagt fram en klimaplan av Regjeringen Solberg. Da hadde hun sittet som statsminister i nesten åtte år. Planen ble revet i filler av Stortinget, og nå er arbeidet i gang med en ny klimamelding. Men Høyre-regjeringens viktigste grep for å tvinge utslippene ned, langt høyere kostnad for å forurense, er videreført i den nye Hurdalsplattformen.

[ Det har nesten ikke vært grenser for hvor mange goder vi har kastet etter nye og potensielle elbilister. ]

Vi er glad for at Høyre nå utgjør en offensiv opposisjon og holder den nye regjeringen i ørene. For klimaspørsmålet er det aller viktigste vi må finne svar på de neste årene. Men det grenser til komikken når Høyre har hatt makta i to fulle stortingsperioder og avkrever svar fra den nye regjeringen om hva den akter å gjøre etter en håndfull dager, slik klimapolitisk talsmann og mangeårig statsråd Nikolai Astrup (H) gjorde før helga.

Det kunne man bare gjort med troverdighet, og krav om å bli tatt på alvor, hvis man selv hadde noe å vise til, og ikke nettopp hatt ansvar for en forfeilet politikk som sto til stryk. Skal man være så tøff i opposisjon, måtte Astrup hatt mer å fare med. Men dessverre sviktet Høyre-regjeringen. Den la fram en klimaplan mange år for seint, som ble stemt ned, og på deres vakt nådde ikke Norge sine klimamål. Først i valgkampens hete tok den grep om skattesystemet for oljenæringen.

[ 34,3 grader i Finnmark, sier du? La oss angripe Miljøpartiet De grønne. ]

Stortingets mål ved klimaforliket i 2008 og 2012 var et utslippskutt på 30 prosent fra 1990-nivå fram til 2020. Det klarte ikke Solbergs Norge. Fasit etter 30 år, og med Høyre bak tømmene i åtte avgjørende år, er en reduksjon på 2,9 prosent. Sverige og Danmark har som mange land i EU, kuttet mellom 20 og 30 prosent. De neste ni årene skal det kuttes 55 prosent her hjemme.

Sannheten er at Solberg overlot ansvaret for å gjøre jobben til sine avløsere i Arbeiderpartiet. De har arvet en formidabel oppgave. Astrup bør være noe mindre høy og mørk.

