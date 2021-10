Viken må oppløses

Ap/Sp-regjeringen åpner for at storfylket Viken kan oppløses, men det er ikke sikkert at dette blir en realitet likevel. Forutsetningen er at fylkestinget i Viken ber om oppdeling slik at Østfold, Akershus og Buskerud gjenoppstår som fylkeskommuner. Det er uklart om det blir flertall for en slik skilsmisse. Miljøpartiet De Grønne teller på knappene, og det er heller ikke klart hvor Fremskrittspartiet til slutt lander.

I utgangspunktet burde saken egentlig være grei skuring. I den politiske plattformen for det opprinnelige fylkesrådet ble det nemlig slått fast at storfylket skulle bli historie dersom de rødgrønne partiene vant stortingsvalget i 2021. Da skulle tvangsekteskapet ende i en skilsmisse. «Fylket Viken er en lite hensiktsmessig konstruksjon», het det i den politiske plattformen til Ap, Sp, SV og MDG. Fylkestinget lot være å starte byggingen av nytt fylkeshus.

Østfoldinger og hallingdøler har lite til felles.

Men siden den gang har både MDG og SV forlatt fylkesrådet. Og fra MDG-hold meldes det om usikkerhet i skilsmissespørsmålet. «Det vil koste penger å løse opp Viken. En oppløsning vil få konsekvenser for de ansatte, som har vært gjennom en krevende prosess med sammenslåing», sier MDGs Ida Julsen til Fredriksstad Blad. Hun rykker nå inn i fylkestinget siden Kristoffer Robin Haug har blitt valgt inn på Stortinget. Alternativet er at Frp sikrer flertall for en søknad om Viken-skilsmisse, men signalene fra den kanten er heller ikke krystallklare.

De nye fylkeskommunene så dagens lys 1. januar 2020. Disse kom som et resultat av et kompromiss mellom de borgerlige partiene og et konkret forslag fra Erna Solbergs regjering. Utgangspunktet var at både Høyre og Frp vil fjerne fylkeskommunen som forvaltningsnivå, mens KrF og Venstre ville slå ring om det regionale leddet. Det hører med til historien at det er bredt flertall på Stortinget for å beholde tre forvaltningsnivåer; staten, fylkeskommuner og primærkommuner.

Størst motstand har det vært mot sammenslåingen av Troms og Finnmark. Også storfylket Viken ble en konstruksjon som omtrent ingen føler eierskap til. Viken har 1,2 millioner innbyggere og strekker seg fra Halden til Hallingdal. Østfoldinger og hallingdøler har lite til felles.

Ap/Sp-regjeringen har lovet skilsmisser på bakgrunn av søknader fra de aktuelle fylkestingene. Det er fornuftig at staten hører på fylkespolitikerne. Troms og Finnmark har allerede sendt søknad. For Vikens del legges det opp til en utredning der konsekvensene av oppløsning kartlegges. Kostnader og konsekvenser for de ansatte er noe av det som naturlig nok bør kartlegges. På den annen side må også innbyggernes holdning telle med.

Tvangsekteskap er aldri en god løsning. Derfor bør det her bli skilsmisse i ordnede former. Viken er og blir en håpløs konstruksjon.

