Total svikt på topp

Vi skal generelt vokte oss for å kreve for mye av våre ledere. Alle er vi summen av våre beste sider og våre lyter. Det er menneskelig å gjøre dumme, ubetenksomme ting og feile. Det må også gjelde våre politikere. Men vi kan ikke akseptere at de gir blaffen eller utvikler et selvbilde der de står over vanlige folk.

Det er derfor grunn til å heve øyenbryn og pekefingre og stemme etter avsløringene den siste uka om hvordan toppsjiktet i norsk politikk har tedd seg under pandemien. I takt med at inngrepene i folks liv har blitt stadig strengere, har både Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran og selveste statsminister Erna Solber oppført seg uansvarlig og på måter som ikke inngir tillit. Det kan føre til at befolkningen ikke er like villig til å følge smittevernrådene framover. Og det er farlig i den situasjonen landet befinner seg i.

At Aps nestleder går på nachspiel i Bodø, en by som er hardt rammet av viruset, er uholdbart. Vi andre går verken på fest eller nachspiel, være seg innenfor eller utenfor smittevernreglene. Det er skuffende at en folkets tillitsmann gir blaffen i regelverket som vi andre forventes å forholde oss lojale til. Men Skjærans handling har formildende sider ved seg. Det skjedde på impuls, han ga etter for fristelsen om en øl med kollegaer etter et politisk møte.

Det er selvsagt verre at statsminister Erna Solberg ikke kan regelverket. Avsløringen om at hun og hennes familie i vinterferien brøyt smittevernreglene to dager på rad, kom som en bombe torsdag kveld. Det mest oppsiktsvekkende er at hun og hennes rådgivere med overlegg har planlagt et større arrangement i februar 2020. Midt i en nasjonal unntakstilstand. Det er på sin plass å stille spørsmål ved rådene hun får og ved statsministerens egen vurderingsevne.

Erna Solberg etterlater et inntrykk av at egne regler gjelder for henne. Statsministeren brøt med regjeringens egne anbefalinger. Hvorfor skal vi andre følge reglene når våre ledere, og selveste «stjerna» Erna, ikke gjør det? Snart åtte år i statsministerstolen gjør noe med deg. Det er åtte år borte og høyt hevet over et normalt liv blant vanlige folk. Kanskje er denne situasjonen et uttrykk for det.

Samlingen på Geilo går på tvers av alle formaninger statsministeren selv har kommet med til oss andre det siste året. For Solberg er dette en politisk katastrofe. Og nå også en politisak. En bøtelagt statsminister? Geilo-episoden vil prege hennes politisk ettermæle.

Dette var det siste en sliten nasjon trengte etter mer enn et år med pandemi og strenge livsbegrensninger. Det er selvsagt at statsministeren legger seg flat, men det er ikke nok. Skaden på den allmenne moralen og disiplinen i møte med pandemien, kan være uopprettelig.

