Folkefinansiert kassakreditt

Konsekvensene ved å ikke ha penger tilgjengelig når en bedrift skal betale en faktura eller lønn til sine ansatte kan være svært stor. Derfor oppretter de en kreditt i banken. Bankene tjener gode penger på dette, så det er åpenbart en tjeneste det verd å betale noen kroner for.

Men Norges gunstigste kassakreditt-ordning for arbeidsgivere finner du ikke prislistene til noen bank. Som Thomas Ledin synger: «Sommaren er kort, det mesta regnar bort», så la oss denne sommeren regne litt, da. På størrelsen av subsidien norske arbeidsgivere mottar fra sine egne ansatte:

Først noen tall vi fant hos SSB:

Gjennomsnittslønn i Norge i 2023 var 668400 kr. Det jobbet 2.8 millioner mennesker i Norge i 2023. Disse jobbet i gjennomsnitt 88 prosent stilling

2876000 arbeidstakere x 668400 kr x 88 prosent stilling = 1691640192000 kroner. Vi tar det med bokstaver for å være sikre på å nå helt inn på direktørkontorene: Ettusensekshundredeognittien milliarder pluss vekslepenger var samlet lønn for norske arbeidstakere i fjor.

Av dette beløpet skal de samme arbeidstakerne i år ha 12 prosent feriepenger. Det utgjør ikke mindre enn 202996823040 kroner. Siden en del arbeidstakere ikke har tariffavtale og dermed muligens kun har 10 prosent feriepenger, kan vi runde av nedover til 200 milliarder kroner som i all hovedsak ble utbetalt i juni 2024.

Hva har det med kassakreditt å gjøre? Det har seg sånn at dine feriepenger tjenes av deg samtidig med lønna di. Men der lønna kommer samme måned må du vente et helt år på feriepengene dine. Ferien din er faktisk ulønnet, istedenfor lønn får du de pengene du tjente i fjor. I mellomtiden har din arbeidsgiver mottatt din arbeidskraft og solgt verdien av den videre til sine kunder mot betaling. Pensjonen arbeidsgiver setter til side for deg får du avkastning på, men feriepengene får du ingen rente av. Arbeidsgiver beholder den. Hva er verdien av dette? La oss se:

Renta bedriftene betaler for kredittene sine varierer ganske mye. La oss være ekstremt beskjedne og si at de betaler tre prosent i tillegg til NIBOR, som er den renta bankene bruker seg imellom. I så fall betaler de noe over ni prosent i dag. Stat og kommune er trygge betalere og har derfor billigere finansiering, så la oss si at gjennomsnittet for norske arbeidsgivere er lave sju prosent rente, så overdriver vi i hvert fall ikke.

Da gjenstår bare å regne ut hvor mye arbeidsgiverne hadde måttet betale i rente dersom de ikke hadde fått ett års gratis tolv prosent av sine egne lønnskostnader, av sine egne ansatte.

