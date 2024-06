Positiv vri for sykefraværet

LO og NHO går nå sammen for å endre sykelønnsordningen for å stimulere til at det lange sykefraværet kan gå ned. LO har snudd, og NHO er medgjørlig. Og arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) hilser initiativet velkommen. Ordningen med full lønn under sykdom blir samtidig fredet.

Den nye modellen til forbedring av ordningen innebærer at staten tar litt større ansvar for kostnadene ved det korte sykefraværet. Motstykket er at arbeidsgiverne til gjengjeld tar litt større ansvar for det lange sykefraværet – som jo er den store samfunnsmessige utfordringen. Jeg har lenge ivret for den modellen som det nå skal jobbes med, men så langt talt for døve ører.

«Vi må hele tiden lete etter måter å få ned sykefraværet på», sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik på LOs representantskapsmøte tirsdag. Hun poengterte samtidig at LO aldri vil akseptere at byrden lempes over på arbeidstakere som blir syke. Full lønn under sykdom har vært en rettighet helt siden 1978, kjempet fram av fagbevegelsen med LO i spissen. Denne rettigheten må vi slå ring om.

I dag finansieres sykelønna ved at arbeidsgiverne betaler for de 16 første dagene. Deretter tar staten regningen i inntil ett år. Arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO antyder at den nye modellen kan innrettes slik at staten trer inn tidligere, for eksempel etter 12 dager. På den annen side kan bedriftene bli pålagt å ta 10 prosent av regningen når den ansatte har vært syk i tre måneder. I dag er det lange sykefraværet i realiteten gratis for arbeidsgiverne.

Den nye modellen vil gi bedriftene et økonomisk insitament til å få langtids sykemeldte tilbake i jobb. Samlet sett bør den nye modellen ikke koste bedriftene mer enn i dag, men bedriftene vil gå i pluss dersom de klarer å legge til rette for at langtids sykemeldte kommer tilbake i jobb. Og minst like viktig: Dette vil være positivt for den enkelte arbeidstaker og samfunnet som helhet. Hvis man ikke lykkes, vil resultatet ofte bli uføretrygd.

Det korte sykefraværet er ikke problemet.

Det er ikke det korte fraværet som er problemet, men det lange. Dette går klart fram av den siste Nav-statistikken. Det legemeldte fraværet går nemlig ned, mens det lange fraværet øker. Nav-direktør Hans Christian Holte er spesielt bekymret for det langvarige fraværet som skyldes psykiske lidelser. Her bør derfor utfordringen gå til helsevesenet.

Hver gang sykelønnsordningen er oppe til debatt, ender den ofte i forslag om kutt i sykelønna. Altså straffe arbeidstakere for at de er syke – i en misforstått tro på at pisk gjør oss friske. Partiet Venstre er igjen på denne galeien. Og når det kommer andre konstruktive forslag om bruk av gulrot, blir de parkert av NHO eller LO nærmest på refleks.

Men nå er det altså nye positive toner. LO og NHO har kommet på talefot og regjeringen er med på laget i denne betente saken. Dette er trepartssamarbeid på sitt beste. Den norske modellen virker.

