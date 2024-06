Jeg, en kriminell

Dette er Dagsavisens innfallspalte. Spor av satire kan forekomme.

«Hei, du mottar denne e-posten for å informere deg om at du er gjenstand for en kriminell etterforskning. Se vedlagt dokument for detaljer. Hilsen Politiet». Slik åpnet en e-post jeg fikk for noen dager siden. Jeg må jo bare innrømme at jeg ble ganske nysgjerrig. Var jeg virkelig blitt «gjenstand for etterforskning»? Men for hva da?

Jeg gransket hukommelsen min, men kom ikke på noen spesielt kriminelle handlinger jeg hadde begått i det siste. (Bortsett fra at jeg i et svakt øyeblikk i en hotellkorridor vurderte å stjele et par ekstra hylser med pulverkaffe fra tralla til hun som vasket rommene. Men jeg gjorde det ikke, altså).

Men den e-posten fra politiet så da så veldig proff og seriøs ut. Bare tittelen, liksom: «Rettslig innkalling nr. 24/77285». Den var pyntet med politiets logo, hadde egne saks- og referansenumre, og var signert selveste Kripos-sjefen sjøl, Kristin Ottesen Kvigne. «Du mottar denne innkallingen som følge av en tverretatlig etterforskning ved cyberinfiltrasjon utført av Kripos i nært samarbeid med Det europeiske senteret for cyberkriminalitet (Europol)», forklarte Politiet. Begrunnelsen for etterforskningen var at jeg hadde distribuert, vist og publisert ulovlig innhold av typen barnepornografi og andre fæle greier. Jeg kunne ikke unngå å kjenne meg litt støtt av dette siste.

Hvem var disse menneskene som kalte seg Politiet, som bare kunne beskylde meg for noe sånt på en helt vanlig tirsdag? Ja, jeg var litt fornærmet, selv om jeg ikke på noen som helst måte trodde jeg hadde med det virkelige politiet å gjøre, eller den virkelige Kripos-sjefen Kristin Ottesen Kvigne, for den saks skyld. Dette var selvsagt en klassisk svindel-mail som kan ramle inn i innboksen til alle.

Men det føltes litt spesielt at også politiet har begynt å sende slik e-poster. Ellers er det gjerne noen som kaller seg «Posten» eller «Skatteetaten» som maser og maser: «Hanne, det har kommet en pakke til deg!» «Du må hente pakken din!» «Klikk her!» «Hanne, du har glemt å betale hele restskatten din!» «Klikk her!»

Jeg skjønner selvfølgelig at jeg ikke må klikke på det vedlegget for å få «flere detaljer». Jeg aner ikke hva som skjer med meg eller PC-en min da, men det er helt sikkert ikke noe bra. Men politiet var tydelig på at hvis jeg ikke klikker på det vedlegget og svarer på det, så kommer det til å bli utstedt en arrestordre på meg, og «alle statlige politistyrker» vil rykke ut for å arrestere meg.

Den sjansen er jeg faktisk villig til å ta. Men neste gang jeg irriterer meg over for altfor få pulverkaffe-hylser ved vannkokeren på hotellrommet, så skal du ikke se bort fra at jeg rapper med meg et par ekstra hylser fra den tralla i korridoren. Jeg mener, jeg har jo allerede begynt på en slags kriminell løpebane. Jeg kan like godt finne på noen sprell, nå som jeg uansett er i politiets søkelys.

