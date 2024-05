Nå er hun nest størst

På Dagsavisens ferske måling innkasserer hun en stor seier og tar steget forbi Jonas Gahr Støre. Etter skrinne år gjør partiet nå sin beste måling siden 2015. Partiet som var landets nest største ved valgene i 1997, 2005 og 2009, er igjen nummer to. På vei mot gamle høyder.

101 mandater er samme historiske antall som for Støres side i 2021

Man skal være forsiktig med å legge for mye i enkeltmålinger. Politikere vil fnyse av dårlige målinger, men kose seg med de gode og bruke dem for alt de er verdt. At Frp for første gang siden 2008 kan se ned på Arbeiderpartiet på vår måling, vil være til inspirasjon for partiet. Målinger mobiliserer og demobiliserer, motiverer og demotiverer.

Ett år før valgkampen til stortingsvalget 2025 setter i gang for fullt, har Listhaugs Frp tiltakende moment. Dette bygger selvsagt selvtillit og skaper interesse for partiet blant mediene. Det er en god spiral for dem ytterst til høyre. Samtidig utvikler samfunnet seg i en retning der partiets enkle, populistiske løsninger er iørefallende for mange. I en kakofoni av kaos gir Frp mening. Lite tyder på at partiets politikk og retorikk vil bli mindre populær det neste året. Dagsavisens måling er et tegn i tida.

Listhaug vil ikke problematisere at vår meningsmåling har utslag som bryter med den generelle tendensen på andre målinger. Ikke for Frp, for partiets framvekst bekreftes på alle målinger, men for de to andre store partiene, Høyre og Arbeiderpartiet. Høyres voldsomme framgang på 5,8 prosentpoeng må tas med en statistisk klype salt og resultatet bryter med mønsteret i de fire øvrige målingene i mai. Aps tilbakegang på 2 prosentpoeng til 17,3 hos oss er også i kontrast til opptur på andre målinger denne måneden og en gjennomsnittlig oppslutning på 21,1.

I september neste år er det ikke lenger bare en måling å fnyse av for Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet. Eller for regjeringspartner Senterpartiet, som virker å ha kjørt seg fast noen knepp over sperregrensa. Neste år kommer fasit og velgernes dom. Og hadde vår måling blitt valgresultatet, ville Høyre og Frp kunnet danne flertall alene. Borgerlig side har på vår måling 101 mandater, nøyaktig det samme historiske antall som den andre siden slo seg på brystet med i 2021. Jo da, bare en måling, men symbolikken er slående.

Det politiske Norge er snudd på hodet etter snart tre år. Det er en kontrast til resultatet fra forrige valg som knapt er til å fatte.

For statsminister Jonas Gahr Støre er det mørkt. Et alvor i verden som tar nattesøvnen fra noen hver, men også en rentebane som per nå ikke ser ut til å bli den hvite ridderen regjeringen har håpet på. Svake jobbtall fra USA og svenske rentenedsettelse onsdag er gode nyheter for Støre, men i forrige uke sa Norges Bank at renta ikke vil kuttes på en god stund framover. Den økonomiske aktiviteten er høy, presset stabilt.

Lite tyder på at renten kommer ned med det første. Hva vil da være argumentet neste år for å gi regjeringen en ny sjanse?

