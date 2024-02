Før dommen faller

Den må vi vente litt på, men uavhengig av utfall viser denne saken hvilken revolusjon norsk og internasjonal toppidrett har gått gjennom siden Anders Besseberg meldte seg frivilig som en god amatør på 70-tallet.

Siden har den gode amatøridretten blitt forvandlet til et kommersielt sirkus der økonomi, medier og politikk har hatt en forsterkende effekt. Anders Bessberg har vært med på hele reisen og det er opplagt at det moralske kompasset har kommet ut av kurs på veien.

Selv siden Besseberg kom inn som president i det internasjonale skiskytterforbundet i 1992, har utviklingen eksplodert. Og særlig skiskyting har forvandlet seg fra en idrett for spesielt interesserte til en tv-messig og kommersiell fulltreffer. Han satt helt til 2018 da han måtte gå av på grunn av de anklagene som nå er lagt fram i rettsalen i Hokksund.

Når man er leder av et stort internasjonalt forbund i en olympisk idrett er det mange dører som åpner seg. Og kulturfortskjellene kommer veldig til syne i en sportsverden der etikk og moral vektes vidt forskjellig. Besseberg har beskrevet seg som en enkel gutt fra Vestfosssen og i den nylig TV2-sendte dokumentaren “En varslet skandale” har vi fått et godt innblikk i avstanden fra Vestfossen til Vladivostok. Gavene har vært mange, fristelsene kanskje enda flere og verdiene fra et gårsbruk på Vestfossen er satt på prøve.

Så er det store spørsmålet i denne saken hvor grensene går mellom gaver og korrupsjon. Unge russiske kvinner er blitt omtalt som funksjonærer og prostituerte. Hva er sant, hva er løgn? Besseberg skal dømmes etter norske lover og Økokrims hovedpåstand er at han har tilegnet seg utilbørlige fordeler i kraft av sin posisjon. Til det fortjener han tre år og sju måneders fengsel i tillegg til inndragning av verdier for1,45 millioner kroner, mener aktoratet. Forsvarerne går som ventet inn for frifinnelse, subidiæert en mild straff.

Hans B. Skaset var norsk idrettspresident i mange år og har sett idrettens utvikling både fra idrettens og de styrende myndigheters side. I et Facebook-innlegg denne uka beskrev han den verden Besseberg har vært en del av, med en konklusjon vi slutter oss til og bare siterer:

“Hvor grenser skal trekkes av hensyn til egen integritet og ens plikter som leder, definerer hvem en er og hva en kan balansere av krav uten å miste fotfeste og selvrespekt. Uansett juridisk utfall i den aktuelle sak, bli ettermælet at en leder har latt makthensyn dominere over moral og kritisk vurderingsevne”.

Så får vi svar fra Buskerud tingrett hva som er den juridiske konklusjonen i denne saken. Hvis en av partene ikke er enig, blir det omkamp i lagmannsretten. Dette kan ta tid. Neste helg fyller Anders Besseberg 78 år.





