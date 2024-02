Bessebergs forsvarer om Økokrims påstand om fengselsstraff: – De har mistet hodet

Forsvarerne uttalte seg om Økokrims straffepåstand i avslutningen av prosedyren i Hokksund torsdag.

– Økokrims straffepåstand er altfor, altfor streng. De har mistet hodet, sa medforsvarer Mikkel Toft Gimse.

Han hevdet videre at de tidligere sakene Økokrim har lagt til grunn for påstanden er langt mer alvorlige enn Bessebergs.

– Økokrim har tatt utgangspunkt i langt grovere saker. Der er det snakk om penger, klare motytelser, klart forsett og beløpene er over det dobbelte av det Besseberg er anklaget for, sa Toft Gimse.

Han sa videre at Økokrim i sin påstand «har mistet gangsynet».

Formildende omstendigheter

Toft Gimse tok også for seg aktoratets påstand om at Besseberg må ilegges en bot på én million kroner som følge av forholdene han er tiltalt for.

– Den boten kan retten bare se bort fra, sa medforsvareren.

Han trakk også opp flere argumenter for at det foreligger formildende omstendigheter rundt Besseberg. Det som omtales som et svært belastende medietrykk var en av disse.

I tillegg ble det henvist til Bessebergs høye alder, og at soning av en fengselsdom således vil være svært belastende.

Avslutningsvis ba forsvarerne om at den tidligere skiskyttertoppen frifinnes for tiltalen, alternativt ilegges en mild straff for det han står anklaget for.

Særegent sakskompleks

Aktoratet ba på sin side tirsdag om at den tidligere skiskyttertoppen dømmes til tre år og sju måneder i fengsel for grov korrupsjon. Påstanden er også at han bør ilegges en millionbot.

– Forsvarers prosedyre viser at påtalemyndigheten og forsvarer har diametralt forskjellig syn, sa aktor Marianne Djupesland i en kommentar til forsvarsteamets prosedyre.

Økokrims påstand kom torsdag formiddag etter en nesten seks uker lang rettsrunde.

– Dette sakskomplekset er særegent i norsk rettshistorie, sa medaktor Marthe Stømner Smestad da hun avsluttet prosedyren.

Uansett utfall i saken blir det høyst trolig en ny runde i lagmannsretten.

