Du vil ikke like det som kommer etter Qatar

Det nærmer seg ett år siden fotball-VM for herrer ble arrangert i Qatar. Det ble et VM jeg ikke så et eneste minutt av, verken av selve turneringen eller kvalifiseringskampene til Norge. Det er ikke fordi jeg ikke liker fotball. Tvert imot er det fordi jeg elsker fotball, og ikke klarte å finne glede i et mesterskap tildelt ved korrupsjon og bygget på døde fremmedarbeidere, slaverilignende arbeidsforhold og vedvarende menneskerettighetsbrudd.

Jeg var ikke alene. I tillegg til de mange privatpersonene som ikke orket å se mesterskapet, var det en rekke puber og utesteder som valgte ikke å vise kampene. Selv nyhetssiden ABC Nyheter valgte ikke å dekke det sportslige, og kun fokusere på de politiske rammene rundt.

Selv jeg er naiv nok til å tro at FIFA ikke hadde tildelt et nytt VM til Russland i dag

Vi som elsker både fotball og menneskerettigheter, kommer til å få et nytt dilemma ganske snart: Fotball-VM for herrer i 2034 i Saudi-Arabia.

Det er riktignok ikke hundre prosent sikkert at det blir Saudi-Arabia i 2034, men jeg ville ikke satt penger på noen andre land. Det virker som en uungåelighet. FIFA har plassert mer enn bare en finger på vektskåla, FIFA-president Gianni Infanto har hoppet på vekta med hele kroppen.

Folk som følger godt med, har kanskje fått med seg at FIFA nylig tildelte VM for herrer i 2030 til en overraskende stor mengde land. Hovedarrangørene skal være Spania, Portugal og Marokko. De første kampene skal likevel spilles i Argentina, Paraguay og Uruguay. De tre søramerikanske landene har fått status som «honorary host countries», angivelig for å markere at det i 2034 er hundreår siden det aller første VM ble avholdt i Uruguay.

Sør-Amerika − og så fly fem tidssoner til Europa for å spille resten av kampene, men det får vi tåle for romantikkens skyld.

Valget av disse seks landene har en bieffekt, som sikkert var helt utilsiktet fra FIFAs side. FIFA har nemlig et prinsipp om å rullere hvilke av sine medlemsføderasjoner som får arrangere VM. Og ettersom 2030-VM har arrangører fra Europa, Sør-Amerika, og Afrika; og VM før, i 2026, avholdes i Nord-Amerika, så er det kun Asia og Oseania igjen som kan arrangere VM i 2034.

I tillegg har FIFA allerede lempet på kravene sine til antall og kapasitet på stadioner for å gjøre det lettere for Saudi-Arabia å oppfylle dem, og gitt den mulige konkurrenten, Australia, en svært stram 25-dagersfrist til å bestemme hvorvidt de vil søke om å arrangere VM.

Det tok bare noen timer fra FIFA offentliggjorde 2030-vertene før Saudi-Arabia offisielt meldte at de ville søke om 2034-VM.

Det bør bekymre alle de av oss som syns menneskerettigheter er viktig, for menneskerettssituasjonen i Saudi-Arabia er virkelig dyster.

I følge Amnesty International benytter landet fremdeles tortur, de knebler ytringsfriheten og retten til å demonstrere, og diskriminering mot kvinner og religiøse minoriteter er systematisert. I god VM-ånd er forholdene for gjestearbeidere selvsagt også begredelige.

I tillegg er bruken av dødsstraff utbredt og voksende. Til tross for at landets kronprins Mohammed bin Salman i 2018 lovet å minimere bruken av dødsstraff ble det i 2022 henrettet minst 137 mennesker i kongeriket, de fleste av dem ved halshugging. 81 mennesker ble henrettet på samme dag, og i følge Amnesty ble noen av dem henrettet for å ha oppfordret til eller deltatt i demonstrasjoner.

Bruken av dødsstraff ble også utvidet, ved at landet gjenopptok bruk av dødsstraff for enkelte narkotikaforbrytelser.

Den amerikanske forskningsinstitusjonen og tenketanken Fund for Peace fører hvert år en «Human rights and rule of law»-indeks, altså en oversikt over hvordan det ligger an med menneskerettighetene i verdens land. I denne indeksen kommer Saudi Arabia vesentlig dårligere ut enn Qatar.

Faktisk er det kun ett av landene som noen gang har arrangert, eller som vi vet skal arrangere, fotball-VM for herrer som kommer dårligere ut enn Saudi Arabia. Det er Russland. Selv jeg er naiv nok til å tro at FIFA ikke hadde tildelt et nytt VM til Russland i dag.

Hvem vet, forresten. FIFA har alltid vært flinkere til å si de riktige ordene enn til å gjøre de riktige tingene. I følge deres egne statutter tar de menneskerettighetene på alvor. I artikkel 3 lyder det:

«FIFA is committed to respecting all internationally recognised human rights and shall strive to promote the protection of these rights».

Likevel gikk altså 2022-VM til Qatar, og 2034-VM mest sannsynlig til Saudi-Arabia.

Er det én ting vi burde ha lært av Qatar-VM, er det at dialoglinja ikke virket. Til tross for den lange tiden hvor alle verdens øyne var rettet mot Qatar, har ikke menneskerettighetssituasjonen i landet blitt særlig mye bedre. Og hvorfor skulle de egentlig ha blitt det? Landet møtte ingen konsekvenser. Ingen bred fordømmelse. «Fotballfamilien» møtte opp og koste seg glugg. Selvsagt endret det ingenting.

Frem mot 2034 bør man prøve noe annet.

