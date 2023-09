Han må løse OL-floka Ingebrigtsen

FORNEBU (Dagsavisen): Disse spørsmålene kan havne på toppidrettssjefens bord, for det er Tore Øvrebø som har det øverste ansvaret for at de norske utøverne i neste års OL i Paris får de beste forutsetningene til å prestere. Det er også han som har siste ord om hvem som skal utgjøre den norske OL-troppen.

Konflikten mellom Jakob Ingebrigtsen, hans far Gjert og sistnevntes løpselev, Narve Gilje Nordås, toppet seg under VM i friidrett i Budapest i forrige måned.

Første OL-samling

Torsdag hadde Olympiatoppen sin første samling for potensielle utøvere og trenere til neste års OL og Paralympics i Paris. Over 80 utøvere og ledere var samlet på Fornebu, men ingen av de nevnte aktørene var der. Nygifte Jakob Ingebrigtsen er på bryllupsreise til Maldivene.

Derimot var Tore Øvrebø der. Toppidrettssjefen ledet seansen med blant andre friidrettens sportssjef Erlend Slokvik i salen.

Øvrebø ser konflikten ligger der, men er opptatt av ryddighet og å ta ting i rekkefølge.

Hans korte svar er det enkleste:

– Vi skal ha ferdigpreppa utøvere klare til dyst. Og vi skal gi utøverne best mulige betingelser for at de skal få ut sitt beste når de skal konkurrere, sier Øvrebø til Dagsavisen.

Det inkluderer alle i troppen, også friidrettsutøverne.

Trygget er stikkordet

På samlingen fikk han blant annet høre landslagssjef i håndball, Thorir Hergeirsson, snakke om viktigheten av harmoni internt i OL-troppen, uavhengig av idretter.

Og flere utøvere brukte stikkordet trygghet for det som var viktig for dem å prestere.

Øvrebø vil ikke si noe konkret om situasjonen i familien Ingebrigtsen, men vil forsikre seg om at alle utøvere i en norsk OL-tropp skal få så optimale forhold som mulig.

– Vi har et løp med kvalifisering og akkrediteringsfordeling. Det gjelder alle idretter, friidrett blir behandlet som alle andre. Målet er å komme til Paris med en tropp som opplever avklarte trygge forhold. Det betyr også å ha det bra i relasjonene med hverandre internt i troppen. Det er en prestasjonsvariabel, uavhengig av etternavn eller bopel, sier Øvrebø.

– Det blir mitt svar til alt dette er avklart langt ut på vårparten, sier han.

Fordelingen må vente

Han har vært i møter med friidrettsforbundet også og fordelingen av akkrediteringer til støtteapparatet er en del av den store kabalen.

– Det er dialog med flere særforbund om hvordan troppen skal se ut. Noen har fått kvoter, andre er kvalifisert allerede. Men man må holde seg friske og vise god form. Alt kan endre seg helt til vi drar. Derfor sier ikke jeg nå hvem som skal til Paris og ikke, legger han til.

Friidrettsforbundet har snakket med alle utøvere som var i VM om sine erfaringer derfra, og vil lage en evalueringsrapport.

Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås har begge ambisjoner i neste års OL. (Beate Oma Dahle/NTB)

Så vil dialogen med Olympiatoppen intensiveres fram mot lekene.

Narve Gilje Nordås, som tok bronse på 1500 meter i VM bak sølvvinner Jakob Ingebrigtsen, har bedt om endringer.

– Jeg håper at folk kan reise rundt på stevner og mesterskap å bo under samme tak uten at det er så ubehagelig og anspent, sånn at du nærmest ikke kan være på samme arena engang, sa Nordås til NRK tidligere i uka.

Under VM i Budapest måtte han bo på eget hotell. Trener Gjert Ingebrigtsen fikk ikke akkreditering.

– Det kan være konflikter på mange nivåer i en prestasjonsgruppe. Vi forholder oss profesjonelt til dette med mål om å løse det. Som sagt, min jobb er at de utøvere som blir tatt ut til OL skal ha de beste forutsetningene for å prestere sitt beste der og da, avslutter Tore Øvrebø.

