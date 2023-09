Spillerbørs VIF mot Viking

JACOB STOREVIK – 6: Hadde overraskende lite å gjøre før pause til tross for vedvarende Viking-press. Det var dødballene som måtte håndteres og det gjorde han med sikker hånd. God pasningsfot på utspillene. Scoringen i mot kan han ikke lastes for.

STEFAN STRANDBERG – 6: Her handlet det om å organisere VIF-forsvaret og håndtere alle løpene og innleggene som kom. Før pause gikk det helt etter oppskriften. Fikk seg en smell, men fortsatte. Rakk akkurat ikke fram på innlegget som ga baklengsmål.

ENEO BITRI – 5: Den nye midtstopperen fant seg bedre til rette på Viking stadion. Fant posisjonen sin i et lag som ble liggende uhyre lavt i en time. Viktig mann i Vålerengas luftforsvar. Var sistemann på Vikings scoring som dermed ble registrert som selvmål.

FREDRIK OLDRUP JENSEN – 5: Holdt god kontroll og støtet fint ut på Vikings indreløpere når det var nødvendig. Men som spillertype savner han jo å skape noe offensivt. De bidragene kom først etter Vikings ledelse.

MAGNUS RIISNÆS – 5: Fikk en håndfull i alle duellene mot Zlatko Tripic som kom til vel mange innlegg. Jobbet innbitt. Fikk et tidlig gult kort som gjorde at han måtte spille litt med sordin.

PETTER STRAND – 5: Løpsmaskinen hadde som oppgave å bryte opp Vikings spill og tette igjen. Fikk sin mulighet på et frispark fra 20 meter, men den planlagte duppen kom for sent.

ELIAS HAGEN - 4: Lå som en ekstra skjerm foran stopperne i den ultradefensive VIF-oppstillingen før pause. Da handlet det jo bare om å forsvare eget mål. Men det er offensivt Vålerenga trenger hans pasningsfot, og den var fraværende denne kvelden.

VITINHO – 3: Fikk sin debut i Eliteserien fordi Henrik Bjørdal ikke ble frisk nok fra sin lårskade. Ikke klar for dette nivået ennå. Vrien kamp å debutere i der vi ikke fikk se noen av hans offensive kvaliteter. Kom også fysisk til kort mot denne motstanderen. Byttet ut 20 minutter før slutt.

DANIEL HÅKANS – 6: Skulle være Vålerengas giftigste våpen på kontringer, men ble jo i praksis liggende som en venstreback som dermed fikk veldig lang vei til Viking mål. Men jobbet hardt og hadde noen avgjørende inngripener i forsvaret. Strålende intitiativ som først til Vålerengas utligning.

MOHAMED OFKIR – 4: Lå klar for å starte på Vålerengas kontringer før pause. Først da Viking hadde scoret kom Vålerenga seg i angrep. Kom til en stor sjanse som han satte utenfor.

ANDREJ ILIC – 5: Misbrukte på uforståelig vis kampens største sjanse da han satte ballen utenfor åpent mål etter pause. Sjansen var jo større enn den Viking scoret på. Men gjorde alt riktig for å komme i posisjon. Satte opp Ofkir til VIFs nest største sjanse. Viste sin duell- og hodestyrke i en vanskelig kamp. Møtte en av Eliteseriens beste midtstoppere i David Brekalo.

CHRISTIAN BORCHGREVINK: Kom inn 20 minutter før slutt for Vitinho og banket inn Vålerengas utligningsmål. Vil forsterke dette laget i høst.

TORGEIR BØRVEN: Kom inn på overtid for Andrej Ilic.