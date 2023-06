Predikanten som banet vei for Trump

Torsdag sist uke døde den amerikanske superpredikanten Pat Robertson, 93 år gammel. Hans bortgang utløste en melding på NTB, men ut over det har det vært liten medieoppmerksomhet om dødsfallet i Norge.

For yngre nordmenn er det vanskelig å begripe hvilken enorm politisk makt den prominente religiøse lederen fikk og som fortsatt setter sitt preg på amerikansk politikk. I over 50 år dro Robertson den evangelikale bevegelsen med seg inn i en voldsom politisk høyredreining. Robertsons død markerer en viktig del av USAs nære politiske og religiøse historie. Det er ingen overdrivelse å si denne utviklingen setter sitt preg på verden.

Han ga også sterkt uttrykk for at han fryktet påvirkningen av islam

Drapene på Kennedy-brødrene og fallet til Richard Nixon fikk mange amerikanere til å spørre seg hva som skjedde med det amerikanske samfunnet. Det ledet blant annet til at søndagsskolelæreren Jimmy Carter ble USAs president i 1976, men han var for lite skarp i kantene for de toneangivende evangelikale lederne. Mange troende opplevde at det kristne verdigrunnlaget var i ferd med å forvitre i «den kristne nasjonen» Amerika. Moral Majority under ledelse av Jerry Falwell spilte på denne åndskampen og ville heller ha Ronald Ronald Reagen som president. Skuespilleren danket ut demokraten Carter, og det retoriske kappløpet, der kampen om såkalte jødisk-kristne verdier sto sentralt, ble videreført ut over 80-tallet.

Denne utviklingen la et godt grunnlag for medievirksomheten til Pat Robertsen. Christian Broadcasting Network (CBN) fikk høye seertall på 80-tallet. Ikke minst ble det daglige programmet The 700 Club en seermagnet.

Så beruset ble Robertson av suksessen at han forsøkte å bli nominert som Republikanernes presidentkandidat i 1988. Denne duellen gikk han tapende ut av i kampen mot George Bush og Bob Dole. Han lot seg ikke knekke, og i 1989 startet han Christian Coalition, som ble en svært betydningsfull aktør i det amerikanske samfunnet på 90-tallet. Robertson viste Amerika og resten av verden at troende fortsatt kunne ha stor innflytelse på politikken. Mediemannen Roger Ailes så muligheten i denne utviklingen og fikk Rupert Murdoch med seg i å etablere TV-kanalen Fox News i 1996. Kanalen er fortsatt en viktig bidragsyter til høyredreiningen av Det republikanske partiet.

Da Donald J. Trump i 2015 tok mål av seg å bli president i USA, er det verdt å merke seg at en forsiktig lansering av hans kandidatur ikke skjedde på Fox News, men i Pat Robertsons egen TV-kanal. I intervjuet sa Trump at dersom han ble valgt skulle han gjøre mer for amerikanske kristne enn noen annen president.

Robertson sto last og brast med Donald Trump gjennom medgang og motgang. New York Times religionskorrespondent Elizabeth Dias skriver i et minneord at Robertson fikk mer makt enn han kunne forestille seg var mulig. Som eldre mann fikk han se at amerikansk høyesterett fikk endret abortpraksisen. og at USAs ambassade ble flyttet fra Tel Aviv til Jerusalem.

Begge disse sakene var viktige for Robertson. Politisk og åndelig ble han mer og mer ytterliggående. Etter angrepene på Twin Tower i september 2001 fastslo han at det var en «rasende» Gud som tillot at dette skjedde. Kampen mot homoseksualitet og evolusjonslæren i skolen var noe av det Robertson gikk i bresjen for. Han ga også sterkt uttrykk for at han fryktet påvirkningen av islam.

Robertson var drevet av et sterkt ønske om å prege Amerika. Han startet et universitet, en humanitær organisasjon og en organisasjon som kjemper for religiøses ytringsfrihet. I løpet av livet skrev han 15 bøker, og han og kona Dede hadde fire barn, 14 barnebarn og 24 oldebarn.

Pat Robertson var preget av sterke fiendebilder og en oppfatning av at Gud kunne ordne opp i det meste. Mange liberale i USA trakk et lettelsens sukk da han ikke ble president i USA, men ingen ante hva det banet veien for vel 25 år senere. Man kan med god grunn spørre seg om USA ville fått Trump som president uten påvirkningen av Pat Robertson.

