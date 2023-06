Trump er tiltalt: Hva betyr det?

USAs tidligere president Donald Trump har fått beskjed om at han er tiltalt i dokumentsaken og må møte i retten neste uke.

Hva er bakgrunnen, og hva kan nå skje? Her er noen spørsmål og svar rundt utviklingen.

Hva har skjedd?

Det var Trump selv som på sitt sosiale medium Truth Social natt til fredag norsk tid skrev at han har fått beskjed om at han er tiltalt i den såkalte dokumentsaken, og at han må møte i en føderal domstol i Miami i Florida tirsdag.

– Den korrupte Biden-administrasjonen har informert advokatene mine om at jeg er tiltalt, skrev Trump.

Hva er bakgrunnen?

I august 2022 gjennomførte FBI en husransakelse i Trumps bolig Mar-a-Lago i Florida. Der ble det funnet mer enn 13.000 dokumenter, blant dem rundt 100 som var merket som graderte, som ble overført fra Det hvite hus i forbindelse med at han gikk av som president etter valget i 2020.

Trumps team hadde tidligere overgitt en del dokumenter til Nasjonalarkivet, men ikke alle. Det førte til at det til slutt ble utstedt en ransakelsesordre som førte til beslagene sommeren 2022.

Dokumentene ble funnet i Trumps bolig Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida. (Steve Helber/AP)

Hva har skjedd i saken så langt?

Funnene førte til at det ble igangsatt etterforskning av Trump, blant annet for mulige brudd på spionasjeloven.

I november 2022 utnevnte USAs justisminister en egen spesialetterforsker for to store saker knyttet til Donald Trump; hans rolle i hendelsene i forbindelse med stormingen av Kongressen 6. januar 2021 like etter valget i 2020, og overføringen av de hemmeligstemplede dokumentene fra Det hvite hus til Mar-a-Lago. Etterforskeren heter Jack Smith.

Det er tatt ut sju tiltalepunkter mot Trump, blant annet bevisst oppbevaring av nasjonale forsvarshemmeligheter, hindring av retten og konspirasjon, skriver The Washington Post. Om Trump blir dømt, kan det medføre fengselsstraff, men dette er usannsynlig, mener mange eksperter.

Trump avviser at han har gjort noe ulovlig og sier han er utsatt for en heksejakt.

Hva vil skje nå?

Trump skal møte i en føderal domstol i Miami tirsdag. Florida er staten der Trump bor.

Men saken kan dra ut i tid – så lenge at det er usannsynlig at den er avgjort før presidentvalget i november 2024, sier både juridisk analytiker i CNN, Elie Honig, og Robert Ray, en advokat som har forsvart Trump tidligere, ifølge CNN. Donald Trump ønsker å bli republikanernes mann i valget, og ligger for øyeblikket klart best an på målinger blant de republikanske kandidatene.

Kan Trump stille til valg selv om han er tiltalt og eventuelt dømt?

Ja, sier eksperter.

Grunnloven krever kun tre ting av presidentkandidater:

At man var amerikansk statsborger ved fødselen.

At man er minst 35 år gammel.

At man har bodd i USA i minst 14 år.

Hvilke andre saker er reist mot Trump?

I mai i New York kom en jury fram til at Donald Trump er skyldig i overgrep og ærekrenkelser mot skribenten E. Jean Carroll, som hadde anklaget Trump for å ha voldtatt henne i et kjøpesenter i New York midt på 1990-tallet. Han ble ikke kjent skyldig i voldtekt, men i et overgrep. Juryen mente også at Trump kom med ærekrenkelser. Trump måtte betale til sammen 52 millioner kroner i oppreisning og erstatning.

I delstaten Georgia etterforskes Trump og flere av hans allierte for valgmanipulering. En statsadvokat i Georgia etterforsker om Trump og hans allierte brøt loven da de forsøkte å omgjøre presidentvalget i Georgia i 2020, som Joe Biden vant med knapp margin.

Donald Trump står også overfor en straffesak der det ble tatt ut tiltale i en domstol i New York i april. Tiltalen gjelder forfalskning av dokumenter, og blant annet betaling av såkalte hysjpenger til to ulike kvinner. Den mest kjente av disse sakene handler om bokføring av et beløp på 130.000 dollar til pornoskuespilleren Stormy Daniel. Donald Trump erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen mot ham.

Trump Organization ble i september 2022 saksøkt for bedrageri av New Yorks justisminister Letitia James. Trump og selskapet hans er saksøkt for å villedet banker, forsikringsselskaper og offentlige organisasjoner ved å oppgi falske opplysninger om verdien på sin formue, for å betale mindre skatt.

Spesialetterforsker Jack Smith etterforsker også Trump for rollen hans i forbindelse med stormingen av Kongressen 6. januar 2021 like etter valget i 2020. Smith skal etter hvert konkludere på om det skal tas ut tiltale mot Trump. Han skal se på følgende: Hva var Trumps rolle i forsøkene på å endre valget fra 2020, og var det kriminelt?

Hvilke politiske følger kan saken få?

Det vil neppe svekke Trump blant hans velgere, tror mange. Trump har bare økt ledelsen foran den største rivalen, Ron DeSantis, blant republikanske velgere de siste månedene – den er faktisk blitt doblet siden mars, ifølge en oversikt fra nettstedet FiveThirtyEight. Det har skjedd etter at det ble tatt ut tiltale i saken om hysjpenger. Tilhengerne hans er enige med ham i at sakene er en politisk forfølgelse.

Spørsmålet er likevel om det kan skremme vekk velgere i midten av det politiske landskapet, når de kommer så langt som til selve presidentkampen, om Trump da er kandidat.

USA-forsker Hilmar Mjelde sier til NTB at han tror den nye tiltalen mot Trump kan gi ham økt støtte. På lengre sikt tror han likevel at den nye tiltalen vil skade Trumps valgkamp fram mot valget i 2024.

– Jeg kan ikke se annet enn at dette vil skade Trumps valgkamp betydelig. Det er bare aldri noen fordel å være tiltalt for flere alvorlige lovbrudd, sier han til NTB.

– Dette er langt, langt mer alvorlig for Trump enn hysjpengesaken, understreker han.

