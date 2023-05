Presset på Rekdal, presset på Fagermo.De kunne jo byttet plass

TRONDHEIM (Dagsavisen): I denne byen er det ett lag som samler Trondheim. I Oslo er det ett lag som samler Oslo Øst. Rosenborg har en seier på sine første fem kamper. Vålerenga har en seier på sine fire, men tapet for Lillestrøm (3–4) skapte ingen forsterket krise på Valle fordi folk evnet å se bak resultatet.

Den gode prestasjonen så lenge Vålerenga spilte elleve mot elleve gjør at Fagermo starter med samme lag (unntatt utviste Simen Juklerød) på Lerkendal lørdag kveld. I hele hans regjeringstid på Valle har han søkt en førsteellever, men har slitt med å finne den, og er blitt forstyrret av skader og suspensjoner. Men slik er det i alle lag.

Rosenborg har en verre formkurve. Prestasjonen i 0–2 tapet for Brann onsdag var sjokkerende svak. Hvem skal score målene hos Rosenborg? Hva er den offensive planen? Noen fast førsteellever er ikke Kjetil Rekdal i nærheten av. Det eneste sikre er at veteranene André Hansen og Markus Henriksen er ombord. Og på fredagens trening tydet mye på at lagets tredje veteran, Per Ciljan Skjelbred starter sin første kamp i år.

Trikkeligaen er en podkast fra Dagsavisen om oslofotball. Den kan høres på Apple Podcasts her, på Spotify her, eller der du vanligvis finner podkaster. I tillegg kan du høre den i spilleren under:

Kjetil Rekdal har trent både Vålerenga og Rosenborg og trigges av alt snakket rundt seg. Han er en ekte fotballnerd. Men i Vålerenga ble det til slutt for mye. Og han trakk seg som sportssjef etter at han hadde overlatt roret til Ronny Deila. Sistnevnte lyktes ikke og ble erstattet av Dag-Eilev Fagermo i 2020, som tok bronse i sin første sesong. Siden har man etterlyst utvikling. Det samme som i Rosenborg. De kunne jo byttet plass for å se om det hadde løst noe. Det hadde det neppe.

Kjetil Rekdal og Dag-Eilev Fagermo har møtt hverandre mange ganger med forskjellige lag. Her som trenere for Aalesund og Odd i 2011. (Trond Reidar Teigen/NTB)

Kjetil Rekdal mener kravet til titler er større i Trondheim enn i Oslo. Av den enkle grunn at Rosenborg har vært og skal være Norges beste lag. Og Rosenborg er Trondheim og Trøndelags stolthet. Vålerenga har ikke tilsvarende posisjon i Oslo fordi byen er større og mer mangfoldig. Trondheim har en seriemester. Oslo har tre: VIF, Lyn og Skeid.

[ RBK mot VIF: Som to skadeskutte dyr ]

Derfor kan man si at det daglige presset på Dag-Eilev Fagermo er noe mindre, men ikke stort. Det har vært mye murring i vinter. Men som vi skrev før Lillestrøm-kampen, prestasjonen er viktigere enn resultatet. Alt handler om hvordan Vålerenga ser ut. Ikke at de ligger nest sist på tabellen tidlig i mai.

Vålerenga kan angripe et Rosenborg som vakler. Rosenborg er nå et ordnært lag som kan utfordres på alle plassen. Starter Vålerenga slik de gjorde mot Lillestrøm, styrer de denne kampen. Det er 19 år siden (2004) at Vålerenga sist vant en seriekamp på Lerkendal. Da het VIFs målscorere Ardian Gashi, Morten Berre, David Brocken og Steffen Iversen. Men Rosenborg tok seriegullet på bedre målforskjell enn Vålerenga.

Det er ingen grunn til å feire 20-årsjubileum for denne seieren neste år. Anledningen er her her og nå. Avspark 18.00.

[ Slik presterte Vålerenga mot Lillestrøm ]





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen