Synsing flyttet til VAR-rommet

Ettersnakket etter 1. mai-thrilleren på Intility mellom Vålerenga og Lillestrøm bekrefter min antakelse fra første dag dommersystemet VAR ble innført. Den umiddelbare synsingen på arenaen flyttes til synsing i VAR-rommet. For fortsatt er det slik at mange fotballregler baserer seg på skjønn. Og da oppstår uenighet som ingen TV-bilder kan gi fasit på.

Og enda mer skjønn: Når skal VAR gripe inn? Det finnes det kjøreregler for. De skal ettergå scoringer og om eventuelle røde kort som er feilaktig dømt.

[ Simen Juklerød om utvisningen: - Uforståelig ]

Mange mener dommer Kristoffer Hagenes ble kampavgjørende for utfallet i det som endte i en 4–3 seier til Lillestrøm med den siste scoringen seks minutter på overtid. Å bli kampavgjørende er noe en dommer aldri ønsker seg. Men Hagenes sto rakrygget og forklarte sine valg etter kampen. De bekrefter at VAR-systemet er inne i en prøve- og feilefase som dommersjef Terje Hauge er fullt klar over. Alle dommerfeil vil ikke bli eliminert, men målet er at VAR skal øke antallet treffsikre avgjørelser.

To situasjoner preget oppgjøret på Intility.

1. At Vålerengas Simen Juklerød fikk rødt kort. Det var spilt 36 minutter av kampen og VIF måtte altså spille hele 2. omgang med ti mann. Hadde dette vært en cupkamp (uten VAR) ville det høyst blitt frispark. Hagenes oppfattet ikke taklingens kraft før han ble gjort oppmerksom på det fra VAR-dommer Tore Hansen. Da tittet han på skjermen og konkluderte med direkte rødt kort med de konsekvenser det får. Han fikk faglig støtte fra mange kollegaer etterpå. Men ikke alle. – Høyst gult kort, sa TV2-ekspert for dagen, Henning Berg etter å ha sett situasjonen flere ganger. Mannen med 100 landskamper vet mye om taklinger.

I lys av denne situasjonen peker mange på tidligere episoder i år der rødt kort ikke er gitt, blant annet et knallhardt spark i skulderen til Moldes Kristian Eriksen forrige helg. Der har dommerteamet konkludert med at VAR og dommerne sviktet. Nå har man bestemt med at alle spark mot hoderegionen vil gi rødt kort.

Aaron Kiil Olsen i dialog med dommer etter at målet hans ble annullert. (Javad Parsa/NTB)

2. Etter 83 minutters spill: Vålerenga har høyst overraskende satt inn Aaron Kiil Olsen som spiss og midtstopperen scorer ved å lobbe ballen over keeper. 4-2! Dommer gir frispark til LSK-forsvarer Kristoffer Tønnessen. Men fikk ikke han krampe der han falt? Han ble i hvert fall byttet ut rett etterpå. VAR skal sjekke scoringer, men fordi dommer hadde blåst før ballen lå i mål ble ikke situasjonen sett på. Og det er alltid dommeren på banen som har siste ord. Ekspertisen er igjen delt. Mange mener målet skulle stått og at VIF da skulle ledet 4–2. Kiil Olsen selv skjønte ikke hva han hadde gjort galt.

[ Kommentar: Vålerengas VAR-skjebne ]

VAR-teamet oppfattet ikke situasjonen som “clear and obvious” som er kravet for at det skal gripes inn. Igjen synsing. Hva er opplagt? Det er denne forskjellige praksisen som forvirrer folk. Og spillerne og trenerne. Og sannsynligvis mange dommere.

En ting har alle aktører på en fotballbane til felles. Samtlige gjør feil. Noen små, noen store. Noen bagateller, noen helt kampavgjørende.

Vålerenga har årsmøtevedtak på at klubben er imot at VAR skal videreføres etter denne rettighetsperioden. Her fikk de vann på mølla. Men vi vet dommerne gjør så godt de kan. Vi er vitne til prøving og feiling rundt dette systemet over hele verden hver dag. Vil det jevne seg ut til slutt? Det blir bare synsing.

Eliteserien i fotball 2023: Vålerenga - Lillestrøm En kamp med en fantastisk ramme endte i tap for Torgeir Børven og VIF. (Javad Parsa/NTB)

[ Her er et ekte Oslo-derby ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen