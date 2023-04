Møtes til historisk bydEl Clasico: – Skal vise at vi er kongene av Løkka

nion Carl Berner tok over det som en gang het Fremad Famagusta, som ble stiftet for Lillehammer-spillere i Oslo-regionen, når de bestemte seg for å legge ned satsingen på høsten 2021. Det førte til et umiddelbart nedrykk til 5. divisjon det året, men etter det tok laget ny sats og rykket direkte opp igjen i fjor.

– Da vi tok over hadde vi nesten ikke spillere igjen, så vi rykket ned med et sammenrasket lag bestående av noen spillere igjen fra det gamle Famagusta-laget pluss noen andre som vi fikk med oss. Etter nedrykket begynte vi å rekruttere inn noen gode spillere, som i sin tur rekrutterte inn flere gode spillere slik at vi rykket opp, forteller Thorkild Gundersen til Dagsavisen.

Vil lage fotballens mekka på Carl Berner

Sammen med blant andre tidligere FIFA-agent Lars Petter Fosdahl, som nå er daglig leder i OverOslo-festivalen, gründer og byutvikler Runar Skjerven Eggesvik og Arnt Andersen har Thorkildsen gått sammen om å starte et fotballag. Men det er ikke det eneste. Parallellt skal de også starte fotballpuben Carls på Carl Berner.

– Vi har gått sammen en gjeng, som skal lage fotballens mekka i den gamle fabrikken som lå i Carl Berner-krysset. Det skal bli et nabolagssted der alle kan gå, men med spesielt fokus på fotball. I hjertet skal vi ha «Arenaen», der vi skal ha plass til 350 sitteplasser for å vise fotball. Tanken er at vi skal være litt Kontraskjæret, bare innendørs, og med fotballquiz, debatter, og et sted der vi skal bygge fotballkultur, sier Thorkildsen.

Carls er også mye av grunnen til at gjengen fra utelivs- og kulturbransjen gikk sammen for å ta over et fotballag.

– Tanken var at det var gøy å knytte et fotballag som kan representere fotballpuben vår. Det første vi tenkte var å lage et lag i bedriftsligaen der de ansatte kunne spille, eller eventuelt opprette et lag i 10. divisjon. Men da hadde det vært veldig lang tid før vi kom høyt nok opp i divisjonene til at mange ville legge merke til laget, så derfor var det en perfekt mulighet for oss å ta over Fremad Famagusta-laget, forteller Thorkildsen.

Union Carl Berner tok over Fremad Famagusta-laget, og har nå rykket opp til 4. divisjon. (Union Carl Berner)

Dro på treningsleir til Berlin

Han forteller at laget nå har fått inn enda flere spillere, og at de har en tropp på over 30 mann.

– Det er ikke mye som skaper så sterke følelser som fotball, der du hopper opp og ned og skriker deg hes i 90 minutter i hver kamp. Nå handler det om å bygge opp det fellesskapet, og skape en tilknytning til de som bor i bydelen. Derfor tok vi også med oss Union i navnet, da vi skal være et lag som ønsker å ha plass til alle, sier Thorkildsen og legger til:

– Spesielt innflyttere som kommer til Oslo, da vi ønsker å være et alternativ for unge folk som studerer i byen som kan skape seg et fellesskap gjennom vår klubb.

At laget tok inn Union i klubbnavnet før Carl Berner var ikke tilfeldig.

– Union-navnet var også inspirert av Union Berlin, da vi er veldig fan av måten de driver på. Så imponert er vi at vi dro dit på treningsleir i vinter, med 27 personer totalt. Da spilte vi mot et lokalt lag fra 6. divisjon i Berlin, og etterpå dro vi sammen på Union Berlin-kamp, forteller Thorkildsen.

Skal servere i fotballdrakt

Selve fotballpuben Carls skal være klubbnøytral, men Thorkildsen håper jo at de som kommer til å benytte seg av stedet også vil begynne å heie på Union Carl Berner i 4. divisjon.

– Det er lenge til Union Carl Berner blir toppfotball, så vi håper jo å få med oss en del av de fotballinteresserte på Carl Berner til å bli med i ultrasen vår. Den teller per nå 15 stykker, men siden Carl Berner aldri har hatt et fotballag før håper vi selvsagt med tiden å bygge en lokal fotballkultur i tilknytning til puben og laget, sier Thorkildsen som opplyser at servitørenes arbeidsantrekk blir A-lagsdrakta til Union Carl Berner.

Union Carl Berners har sin trofaste ultrasgruppe, der det er plass til flere. (Union Carl Berner)

På den drakta har allerede puben Carls blitt hovedsponsor, selv om puben fortsatt er mange måneder unna åpning.

– Hehe, det pleier kanskje å være motsatt ja. At bedriften først åpner, før en sponser et fotballag, men det skal ikke være så mye som er normalt her. Det er litt gøy at vi allerede har blitt stemplet som kjøpelaget i divisjonen, til tross for at vi ikke har noe budsjett. Det håper vi kommer etter hvert som vi får åpnet, og at noen av pubens kommersielle partnere også kan være med på å sponse fotballaget, men foreløpig har vi ingen penger, forteller Thorkildsen.

Grüner med to opprykk på to år

Laget som har stemplet Union Carl Berner som et kjøpelag, er divisjonsrivalen Grüner. Også de rykket opp forrige sesong fra 5. divisjon, og med to opprykk på rad, har Grüner startet med tre strake seiere i årets 4. divisjon avdeling 1.

– Det er ikke det at vi har satset så voldsomt. Det viktigste vi har gjort var at vi etter 2018-sesongen begynte å endre kulturen i klubben, slik at vi ble mer som et lag. Nå har vi to treninger i uka og en kamp, og da forventer vi at spillerne er fokuserte på trening og kamp når det er trening og kamp, men ellers kan de gjøre som de vil, sier trener Danilo Henriquez og fortsetter:

– Vi har skapt en kultur tuftet på seriøse treninger og det å være forbilder for de unge i klubben. Ryktene om det gode miljøet vårt har spredd seg, slik at spillerne på laget har tatt med venner som var enda bedre fotballspillere som gjorde at laget har blitt gradvis bedre. Det har igjen gjort treningsnivået bedre, som har utviklet laget, forteller Grüner-treneren.

Det skader heller ikke at laget etter hver kamp drar på Bar Boca for en fernet og øl.

– Vi har truffet på den nisjen av spillere som ønsker en seriøs treningskultur, men som ikke vil legge hele livet sitt i det å spille fotball. De som ikke ønsker å reise på kryss og tvers av landet uten å få lønn for det, og som ikke har ambisjoner om å spille i Eliteserien, men som likevel ønsker å bli utfordret på fotballbanen, opplyser Henriquez.

Grüner-spillerne forbereder seg til bydEl Clasico på en av ukens to treningsøkter. (Danilo Henriquez / Grüner)

Kongene på Løkka

Førstkommende tirsdag, 2. mai klokken 20.15 på Dælenenga kunstgress i hjertet av Grünerløkka, møtes lagene til det første tellende lokaloppgjøret som har fått det passende navnet «bydEl Clasico».

– Vi har aldri hatt et lokaloppgjør mellom to lag fra Grünerløkka tidligere, så det å kunne gi Grüner konkurranse er noe vi ser fram til. Vi har allerede spilt et par treningskamper, så prestisjen og «beefen» mellom lagene er allerede på plass. Vi stiller med både bluss, skjerf og sanger og gleder oss til både toppoppgjør og lokalderby, forteller Thorkildsen i Union Carl Berner.

Over hos Grüner er det Sagene som er de argeste rivalene, men det settes likevel pris på rivaliseringen fra «den nyopprettede kjøpeklubben fra den firkantede rundkjøringen».

– Kampene mot Union har betydd litt ekstra, og vi håper dette er starten på et godt rivaleri. De tidligere kampene har hatt høy temperatur og god fotball, så selv om de historisk sett ikke er våre største rivaler har det allerede blitt skapt god derbyånd mellom oss, sier Henriquez som gleder seg til å vise at det er Grüner som er kongene på Løkka.

– Vi har truffet på den nisjen av spillere som ønsker en seriøs treningskultur, men som ikke vil legge hele livet sitt i det å spille fotball, sier trener Danilo Henriquez. (Danilo Henriquez / Grüner)

Union vil flytte nærmere hjem

En viktig bit av å bygge opp under den rivaliseringen er også å komme nærmere hjemme, da Union Carl Berner nå spiller sine kamper på Veitvet.

– Vi har mest lyst til å flytte til Jordal. Der har de fått seg en fin bane, som nylig er pussa opp. Målet vårt er å få spille kamper der fra og med neste sesong, men det var ikke mulig i år. Derfor spiller vi på Veitvet, som ikke er optimalt med tanke på et lokaloppgjør på Grünerløkka, sier Thorkildsen.

– Kan det bli aktuelt å dele hjemmebane med Grüner, da Dælenenga jo ikke er langt fra Carl Berner?

– Det er viktig for oss å komme nærmere Løkka, der vi skal bygge vår lokale identitet. Hvis vi kan få spille på Dælenenga kan vi jo skape en Inter mot Milan-situasjon, så det hadde jo vært gøy. Det er en god sammenligning på det vi og Grüner prøver å bygge opp på breddenivå, sier Thorkildsen og ler.

