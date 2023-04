Konkurransen for hele Europa: Finn opp et nytt kunstgress

Det er snaut 2000 kunstgressbaner i Norge med plastholdig fyll. Det må byttes ut. Det er viktig og riktig av miljøvernsyn. Men man må ha tid til å utvikle et alternativ som fungerer.

Det er altså ikke slik at landets kunstgressbaner ikke kan brukes lenger slik noen leste torsdagens vedtak i EU-kommisjonen. EUs medlemsland i ministerrådet og EU-parlamentet har tre måneder på seg til å komme med innvendinger dersom de vil endre beslutningen. Når det er avklart har man åtte år på seg til å skifte underlag. Norges Fotballforbund mener man trenger ti til tolv år.

Hovedfloka er at ingen gode alternativer til gummigranulat er funnet ennå. Kork, sand, kokos og treflis prøves ut her og der, åpenbart uten noen samkjøring. Der må det skje noe.

I Norge er utfordringen kulde og is om vinteren, i Sør-Europa er økende tørke årsaken til at flere land ønsker kunstgressbaner for breddefotballen. EU-vedtaket betyr at Uefa (det europeiske fotballforbundet) må engasjere seg i samarbeid med produsentene av kunstgress som tvinges til å utvikle ny teknologi. Det er ikke breddeklubbene hver for seg som skal finne ut av dette. Men før dette skjer er det en rekke baner som trenger oppgradering.

Økonomisk kan det bli et sjansespill i påvente av avklaringer fra Europa. I Norge er mange av banene finansiert av kommunale og statlige midler, men langt fra alle. Og i noen kommuner, blant dem Oslo, er forbud mot gummigranulat allerede iverksatt. Skeid, Lyn og nå sist Røa har og har hatt baner som ikke fungerer. Mange fotballedere lurer nå på hva de skal gjøre. Utslitte baner trenger fornyelse, varigheten er beregnet til cirka ti år i breddefotballen. Her må NFF og regjeringen i dialog. Landets største idrett for barn og unge kan ikke stenges ned.

Landslagssjef Ståle Solbakken vil helst at all toppfotball spilles på naturgress. Det er der den ordentlige fotballen spilles. Slik vil det fortsette. Men bredden må ha et annet underlag i tillegg og ønsker neppe å gå tilbake til gamle grusbaner. Nå blir det konkurranse om å finne den geniale løsningen. Så den kommer. Men når? Og hva blir prisen?

