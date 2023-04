Langrenn ble for kort for Hans Christer Holund

Hans Christer Holund (34) brukte lang betenkningstid foran søndagens avgjørelse om å gi seg som eliteløper. For det er bare noen uker siden han sa at han ville avslutte karrieren med VM i Trondheim om to år. Det er det neste mesterskapet som kommer i langrenn. Neste OL kommer ikke før i 2026 og mannen med fire VM-gull i glasskapet velger andre prioriteringer med to småbarn i huset. Det er til å forstå.

Så er det heller ikke slik i norsk langrenn at det bare er å bestemme seg for å være med i neste mesterskap. Konkurransen er tøffest i verden. Å komme på laget er en ganske utmattende øvelse. I vinter fikk vi se at verdens beste mesterskapsløper, Simen Hegstad Krüger, ikke fikk gå femmila i VM. Verdensmesteren på femmila i forrige VM, Emil Iversen, er ute av landslaget.

Men vi tror det har vært medvirkende for avgjørelsen at langrenn har endret karakter som sport. Langrenn er blitt kortrenn i Holunds øyne. Foran forrige sesong ble det innført kun 10 og 20km i verdenscupen med unntak for femmila i Holmenkollen. Langrenn i dag er Ski Classics der vi finner alle turrenn-klassikerne. De er lange nok, men skal man hevde seg i eliten må det satsing på heltid til. Og vi tror ikke Hans Christer Holund overtar arven etter Anders Aukland (50) som forlot det sirkuset tidligere i vinter. Selv om begge har konkurrert om den sære verdensrekorden i å gå lengst mulig på ski.

[ Holund ville legge opp i 2012 ]

Kanskje vi får se Lyn-løperen i randonee, denne toppturvarianten som blir olympisk øvelse fra 2026? Vi kunne fått se ham i avslutningen av denne sesongen, men det satte sykdom en stopper for.

Uansett er det en hedersmann av den gamle skolen som legger opp. Rett og slett en ganske vanlig fyr med et usedvanlig talent for lange turer på ski. Han glir inn i den edle, norske rekka av femmilsvinnere. Hans karriere har vært full av motbakker og han slo til først i voksen alder. Han ble fratatt et mulig OL-gull da han høyst tvilsomt ble vraket fra OL-stafetten i 2018 i Pyeongchang. Året etter leverte han karrierens høydepunkt da han stakk fra feltet på femmila i VM i Seefeld og holdt en jaktende Alexandr Bolsjunov bak seg. Det er slike prestasjoner som huskes. Så får han bare leve med at han aldri vant Kollen-femmila. Men det gjorde jo ikke Bjørn Dæhlie heller.....

[ Skigruppa til Lyn: Størst og best i verden ]

[ Holund: Hater å se meg selv på tv ]

Dette er eks-langrennsløperen Hans Christer Holund:

* Alder: 34 år (født 25. februar 1989)

* Klubb: Lyn

* VM: 4 gull (Stafett 2023, 15 km og stafett 2021 og 50 km 2019), 2 bronse (15 km 2023, 30 km skiathlon 2021)

* OL: 1 sølv (stafett 2022), 1 bronse (30 km skiathlon 2018)

* NM: 5 gull, 4 sølv, 3 bronse

* Verdenscupen: 2 enkeltseirer

* Aktuell: Kunngjorde søndag at han legger opp som langrennsløper.

