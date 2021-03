I 2012 ville Holund legge opp. Så ringte Lyn

«Min største prestasjon. Jeg har så mange å takke». Så ble Hans Christer Holund overveldet av følelser.

Siden hans sensasjonelle VM-gull på femmila for to år siden har han pådratt seg nye skader, tilpasset seg en ny tilværelse som småbarnsfar, men har klart å holde et fokus inn mot denne dagen. For Holund har levd med en oppfatning at han syntes femmilsgullet foran Bolsjunov i Seefeld var litt flaks. At ingen tok ham på alvor da han stakk fra feltet. Denne 15 kilometeren i Oberstdorf var kanskje tidenes tyngste. Og Holund gikk på et ufordelaktig sent startnummer.

Derfor ble han neddynget av hilsener. Og egne følelser. Han er vel det motsatte av Petter Northug i framtoning, han ser ikke på seg selv som noen personlighet, men en traust skiløper. Alle landslagskameratene kaller ham den store lagspilleren.

– Jeg hadde ikke fortsatt som langrennsløper hvis ikke Hans Kristian Stadheim hadde overtalt meg til å prøve å restarte karrieren i Lyn da han ringte meg, fortalte Holund til Dagsavisen i høst om sin karrierevei. Det hadde stoppet opp. Året var 2012 og han måtte ta seg småjobber som vaktmester. Han trivdes i hjembygda i Nittedal, men han ble ingen bedre skiløper. I Lyn fant han et helt nytt treningsmiljø.

Og noen år etterpå fikk han følge av en lovende unggutt, Simen Hegstad Krüger. Født og oppvokst i Lyn. Verdens største skiklubb med over 1000 løpere i klubbmesterskap. Nå står de med OL-gull (Hegstad Krüger) og to VM-gull (Holund). På tremila lørdag tok de sølv og bronse. Onsdag løftet de seg til gull og sølv. Og ennå er stafett og femmila igjen i dette mesterskapet.

Ski- og fotballklubben Lyn var lenge navnet på 125-åringen. I 2003 ble skisztsingen utsikt i Lyn ski, mens fotballen fikk bale med sitt. I 2010 var det 250 deltagere på klubbmesterskapet, ti år senere er tallet mangedoblet. Mens mange skiklubber sliter med rekrutteringen, har Lyn skapt nytt liv rundt skiparken deres på Kringsjå.

Holund og Hegstad Krüger er ikke så ofte der. Men de har dukket opp på klubbkvelder. - I Lyn er det en lagånd somjeg aldri har opplevd maken til, sier Hans Christer Holund.

Hans følelsesutbrudd onsdag var spesielt å legge merke til. Brølet over målstreken. Hilsenen til himmelen. Tårene etterpå da han skulle begynne å takke alle sammen.

Det er mange måter å feire en bursdag på. Dette må ha vært en av de mer minneverdige, både for tamilene Holund, Hegstad Krüger og Lyn.

