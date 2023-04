Reddet av dollar

Mange hadde sett fram til å se Fox News i rettssalen, men rett før jussen i nyhetskanalens dekning av det amerikanske presidentvalget skulle prøves, ble lommeboka åpnet. Kanalen vrir seg dermed unna en potensielt svært avslørende rettssak, med kraft til å ryste Fox News og amerikansk mediekultur i sine grunnvoller.

For å holde på seerne, ble sannheten satt til side hos Fox

Kanalen, som eies av mediemogulen Rupert Murdoch, hostet opp åtte milliarder kroner for et forlik med Dominion Voting Systems. Selskapet som står bak valgautomater brukt under valget i 2020, hadde saksøkt Fox for 16 milliarder (1,6 milliarder dollar). Det er mye penger hvis man ikke har gjort noe galt eller har noe å skjule.

Påstanden var at Fox, etter at Donald Trump hadde tapt valget, gjentatte ganger formidlet åpenbare og tilbakeviste konspirasjonsteorier om at valget var stjålet og at valgautomatene var manipulert.

Kanalen avviste søksmålet og gjemte seg bak loven. Bak grunnlovens vern av ytringsfriheten. Og bak en høyesterettsdom fra 1964 som var ment å styrke medienes rett til nyhetsformidling og verne dem fra rettslig forfølgelse fra samfunnets mektigste.

Denne kjennelsen har betydd at amerikanske medier har kunnet gå svært langt i sin nyhetsformidling og kommentering. Murdoch har gjennom hele sin karriere utnyttet dette rommet, og ikke minst har Fox News gjort det. Fordi rettslige mottrekk for injurier har forutsatt at de omtalte har kunnet påvise at mediene ikke har vært i god tro. At de har visst og gitt blaffen i at det de har formidlet har vært galt.

[ Jonas Bals: Å streike mot klassesamfunnet ]

Dominion hadde derfor en god sak. Nyhetsdekningen til Fox om valgmaskinene har ikke vært basert på fakta. Løgnene la grunnlaget for virkelighetsoppfatningen til store grupper på amerikansk høyreside og ble viktige for opptøyene i Washington 6. januar 2021. Dominion er fornøyd med forliket, som de anser å være en full og rettferdig seier.

Fox på sin side har knapt kommentert saken, og forliket har heller ikke hatt klausuler om at Fox skal måtte unnskylde eller på annet vis innrømme skyld. Men Fox ville ikke betalt åtte milliarder hvis de trodde de hadde en sterk sak.

[ Fra rasshøl til redningsmann – Eddy er bipolar og har ADHD ]

Det er mange dollar som nå skifter eier, men Fox kjøper seg ut av noe verre. De unngår å bli kledd nakne i alles påsyn, og holder saken i stor grad unna sine egne seere. Slik minimeres skaden til et minimum. Illusjonen om at Fox står for sannheten i den pågående amerikanske kulturkrigen kan holdes nærmest intakt. Men USA, og verden, blir snytt for et unikt innblikk i kynismen som skjuler seg bak nyhetsformidlingen til et selskap som Fox News. Hvordan demokrati og moral rett og slett ble ofret for å stimulere seerne til å bli på kanalen.

Vi går nå glipp av vitnemål fra Fox News-programledere og -direktører, og skriftlige bevis som mest sannsynlig ville avdekket det livsfarlige fraværet av ansvar internt i kanalen, som i 2016 var helt avgjørende for at Donald Trump ble president. Lekkasjer i forkant av den planlagte rettssaken viste at Fox-toppene så hvordan faktabasert rapportering om valget, og anerkjennelse av Bidens seier, gikk brutalt ut over kanalens seeroppslutning. Seerne fant nyhetene de ville ha på kanaler lenger til høyre. For å holde på seerne, ble sannheten satt til side hos Fox.

Det er selvsagt total fallitt for en nyhetsorganisasjon. Nå har Fox kjøpt seg unna å selv måtte stå i fokus for en mediedekning som ville opplyst det amerikanske publikum om farene ved at medier brukes som verktøy for politiske og økonomiske interesser. Det ville vært en viktig nasjonal og internasjonal lekse.

[ Mann ga hunden sin juling på åpen gate ]

[ Lars West Johnsen: Landet står nå midt i en historisk og kostbar streik - det må NHO ta ansvaret for ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen