Nå skal Knut lese avisa i en app: – Dette virker lovende

– Jeg tror det skal gå fint, sier Knut Brattvang.

Han er en av de som møtte opp da Dagsavisen Demokraten inviterte til et kurs i hvordan å lese avisa på mobilapp, nettbrett og pc. Fra neste uke kutter Demokraten i papirfrekvensen, til én lørdagsavis.

– Jeg er nyhetshungrig og kan ikke vente helt til lørdag, smiler Brattvang.

Blir med på overgangen

Alexandra Stiles, digital markedsfører i Dagsavisen, hjalp de oppmøtte med å opprette digitale brukere og laste ned Dagsavisen-appen der e-avisa kan leses.

Brattvang er klar på at han kommer til å savne å få papiravisen tre ganger i uken, men etter litt hjelp fra Stiles er han likevel positiv til å være med på den digitale overgangen.

– Dette virker lovende, sier Brattvang.

Han har ingen planer om å si opp sitt abonnement, selv om han nå må endre på lesevanene sine.

– Det er mye fordypningsstoff, som jeg er interessert i, og samarbeidet med Dagsavisen bygger opp avisa. Jeg synes også abonnementsprisen er grei, sammenlignet med konkurrentens, sier han.

Riitta Berger synes det gikk fint å få lastet ned Dagsavisen-appen. – Dette kommer til å gå greit, men ingenting er som papir. (Ylva Lie Bjerke)

Litt hjelp på veien

Henriette Ydse Krogstad, redaktør i Dagsavisen Demokraten, vet at det å lese papiravisen er en viktig del av hverdagsrutinen for mange, og at den digitale overgangen kan oppleves som ukjent.

Derfor ønsket hun å gi de abonnentene som ville det, litt verktøy og hjelp på veien.

– E-avisen ser helt lik ut som papiravisen, men den er jo digital og må leses fra en skjerm. Derfor ville vi gi dette tilbudet til alle som kjente behov for det, sånn at de ikke bare skulle få lastet ned appen, men også bli kjent med den og innholdet i den.

Henriette Ydse Krogstad, redaktør i Dagsavisen Demokraten. (Privat)

Hun forteller at papiravisa som vil komme på lørdager fremover, skal fylles med enda mer innhold.

Blitt dyrere å trykke

– Så det vil bli en god papiravis man kan kose seg med mye og lenge. Det har blitt veldig kostbart både å trykke og å levere aviser på relativt kort tid. Selv om mange kan oppleve det som trist at papiravisene blir færre, er vi sikre på at det er en riktig prioritering å bevare og spre den gode journalistikken digitalt framfor å hegne om papirproduktet, sier Krogstad.

Tilbakemeldingene hun har fått fra de som møtte opp har vært gode, og hun opplever at de fleste gikk derfra både med forståelse og litt ny, digital giv.

– Vi vil fortsette å lage god og grundig lokaljournalistikk som leserne får sammen med Dagsavisens saker fra inn- og utland. Det dagens lesere er vant med å få fra Demokraten, skal de fortsatt få selv om det leses fra en skjerm i stedet for papir, forsikrer redaktøren.