En liten delforklaring på hvorfor det går så trått

I forrige uke ble vår skadeskutte regjering påført atter en liten bulk av flertallet på Stortinget. Heldigvis for regjeringen skjedde det litt under radaren. Det er likevel verdt å reflektere litt over saken. Den forklarer mye av den skvisen Jonas Gahr Støres mannskap befinner seg i.

I Stortinget forrige torsdag tvang den brokete alliansen Rødt, SV, Høyre og Fremskrittspartiet gjennom at Arbeidstilsynet skal få ilegge høyere bøter enn i dag. Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte imot forslaget.

Statsråd Marte Mjøs Persen kalte flertallets vedtak for symbolpolitikk

Det gjorde de selv om de egentlig ikke er imot innholdet, noe representanter for begge partier og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) understreket under debatten i Stortinget. Men de vil ikke ha det akkurat nå. Regjeringspartiene vil se spørsmålet i en større sammenheng.

Dermed har regjeringen nå fått et såkalt anmodningsvedtak fra flertallet på Stortinget i fanget. Nå skal den øvre grensen for bøter skrevet ut av tilsynet opp. Langt på vei i tråd med regjeringspartienes eget standpunkt – men mot deres stemmer.

Det viser to ting: Hvilket opprørt hav regjeringen befinner seg på. Og en viss mangel på fingerspitzgefühl fra regjeringspartiene.

Regjeringen har iverksatt en rekke tiltak på arbeidslivsfeltet, både i den lovlige og kriminelle delen av det. Tidligere i høst la den fram en handlingsplan mot a-krim og sosial dumping. Dette er kjernevirksomhet for regjeringen. Likevel blir den jaget av opposisjonen.

Regjeringspartiene har ganske gode argumenter for hvorfor det kan være lurt å vente med å gi arbeidstilsynet muligheten til å øke det øverste gebyret. Arbeidstilsynet har hatt tilgang til å skrive ut bøter på størrelsen 15G, rundt 1,65 millioner kroner i dagens kroneverdi, siden 2013. Denne øvre grensen benyttes ikke. Regjeringen har nå gitt Arbeidstilsynet beskjed om å ilegge flere og høyere gebyrer.

Statsråd Persen sa under debatten at det er vanskelig å se at skoen trykker akkurat på den øvre grensen – som altså ikke tas i bruk. Hun gikk så langt at hun kalte flertallets vedtak for symbolpolitikk. Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet omtalte det hele som storm i et vannglass.

Det er lett å skjønne hvor han vil. Alle er enige i at a-krim er et problem. Regjeringen fører en aktiv politikk på området, og vil nå se an litt før det eventuelt kommer ytterligere tiltak.

Et flertall av Ap, Sp og SV i arbeids- og sosialkomiteen var i utgangspunktet imot forslaget. Men så snudde SV. Det er forståelig: De presses fra venstre av Rødt. Enden på visa ble dobbelt press fra venstre mot regjeringen. Og at Rødt kan innkassere en blank seier.

Høyre og Frp fikk vist fram at de er harde i klypa mot kriminelle aktører i arbeidslivet, samtidig som de kan slå i bordet med at de har presset regjeringen i kne på arbeidslivsfeltet.

Regjeringen på sin side kan bare notere seg at vinden blåser fra alle kanter. Og at den nok en gang har fått seg et lite slag i ansiktet – i det den selv omtaler som en symbolsak. Det er nesten så man spør seg hvorfor de ikke bare stemte sammen med flertallet.

