Støre velger å holde stø kurs

Statsminister Jonas Gahr Støre viker ikke en tomme. Han følger kursen som Ap/Sp-regjeringen har staket ut. «Jeg har tro på det løpet vi har lagt», sa Støre på den tradisjonsrike kartellkonferansen i regi av LO Stat onsdag ettermiddag. Vi fikk ingen innrømmelser om at det kan være feil ved regjeringens politikk. Litt mer ydmykhet hadde nok vært på sin plass.

Svake meningsmålinger som gir Arbeiderpartiet mellom 15 og 16 prosent oppslutning tar ikke nattesøvnen fra Ap-lederen. Statsministeren er mer urolig for det faktum at prisstigningen for lengst har spist opp årets lønnstillegg på 3,7 prosent. Derfor setter regjeringen alt inn på å hindre at inflasjonen biter seg fast på et høyt nivå og at renta skvetter for mye i været. Historien fra slutten av 80-tallet må ikke få gjenta seg.

Støre startet riktignok med å minne forsamlingen på at regjeringen har innfridd mange av fagbevegelsens krav på kort tid. Her har regjeringen virkelig levert, men det hjelper tydeligvis ikke på meningsmålingene. Det er ikke nok at å servere «menigheten» det de ber om. En større del av velgerflokken må også bli fornøyd. Og her er det som vi skjønner, mye som mangler.

Støre innrømmet at det ikke er vanskelig for ham å forstå at folk viser misnøye når alt blir dyrere. Men svaret kan ikke være å gjøre det statsministeren «med stor overbevisning» mener er galt. Altså å gjøre galt enda verre. «Vi kan ikke hive på mer køl», sa han så treffende.

Støre er overbevist om at regjeringen kommer til å klare brasene. Med bakgrunn i de negative effektene av Ukraina-krigen pluss ekstrautgifter til strømstøtte, Forsvaret og folketrygden måtte det bli et stramt 2023-budsjett.

Støre la vekt på at det gjelder å skape for å kunne dele. Men her sørget han samtidig å løfte opp verdien av offentlig sektor. Barnevernet er eksempelvis med på å skape. Det samme gjør de ekstra menneskelige ressursene som er satt inn i Olje- og energidepartementet for å løfte fram nye prosjekter for fornybar kraft. Dette var et budskap som gikk rett hjem i salen på kartellkonferansen.

I debatten etter Støres tale var det mange engasjerte innlegg. Høyest ble temperaturen da lederen i Lokomotivmannsforbundet, Rolf Ringdal, kritiserte regjeringen for å fortsette Solberg-regjeringens oppsplitting av jernbanen på østlandsområdet. Han karakteriserte dette som ti prosent utroskap i ekteskapet mellom LO og Ap.

«Dette finner jeg f … meg ikke i», svarte Støre – forfriskende til ham å være. Statsministeren tok samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i kraftig forsvar. Han viste til at privatiseringen og konkurranseutsettingen er stoppet. Samtidig er det i dag et faktum at det er to statlige aktører, altså Vy og Flytoget, som kjører tog i det aktuelle området. Regjeringen er opptatt av å finne den beste løsningen og bruke handlingsrommet maksimalt.

Det hører med til historien at Ringdal ikke inngår som en naturlig del av det nevnte ekteskapet. Han har nemlig karakterisert seg selv som partiløs sosialist, plassert til venstre for Arbeiderpartiet. Det gjenstår å se hvilken retning Støre-regjeringen slår inn på i den betente jernbanestriden. Stø kurs er nok bedre enn å havne til venstre på et blindspor.

