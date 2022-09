Røkke bør betale sin skatt med glede

«Jeg har valgt Lugano som mitt nye bosted. Det er verken billigst eller har de laveste skattene, men det er til gjengjeld et flott sted med en sentral beliggenhet i Europa», skriver Røkke som en begrunnelse.

Han poengterer at familieselskapet TRG og børsnoterte Aker vil fortsette som før med norsk forankring.

Stortingsrepresentant Hadia Tajik (Ap) er overrasket. Hun sier at Røkke nå er «ferdig som bidragsyter til det norske fellesskapet». Tajik mener at Røkkes utflytting aktualiserer debatten rundt skattefri realisering av kapitalgevinster etter fem år i utlandet.

Siden 2008 har Røkke betalt 1,5 milliarder kroner i skatt. Røkke har en likningsformue på 19,6 milliarder kroner.

Formuesskatten er god på omfordeling siden den i stor grad betales av nordmenn med store formuer, ikke av dem med få verdier eller høy gjeld.

På den annen side er formuesskatten en hemsko for flere norske bedriftseiere siden utenlandske eiere slipper unna. En annen svakhet er når eierne må ta ut utbytte for å betale sin formuesskatt selv når bedriften går dårlig økonomisk.

Men det viktigste er at formuesskatten er et godt redskap til å skattlegge dem som ellers vil ende opp som nullskatteytere. Hvis formuesskatten fjernes, vil det bli rundt 25.000 flere som blir gratispassasjerer i det norske samfunnet.

Selv Høyre-folk har innsett dette poenget. Vi tør minne om at Erna Solberg allerede i 2011 berørte problemstillingen i sin bok «Mennesker, ikke milliarder». Her garanterte Høyre-lederen at partiet under hennes ledelse «ikke vil bli med i en regjering som aksepterer at folk blir nullskatteytere».

Derfor vil ikke Høyre fjerne formuesskatten helt før partiet har funnet et grep som hindrer at det blir flere nullskatteytere. Men etter åtte år med Finansdepartementets embetsverk i ryggen, klarte Erna & co ikke å finne dette grepet. Derfor er Høyres linje nå at partiet «bare» skal redusere, og på sikt fjerne, formuesskatten på arbeidende kapital. Dyre hus, hytter og biler skal altså fortsatt skattlegges.

Det er et adelsmerke ved det norske samfunnet at vi betaler skatt etter evne. De som har mest, skal yte mest til fellesskapet. På denne bakgrunn er det positivt at Ap/Sp-regjeringen lover et enda mer omfordelende skattesystem.

Det er selvsagt synd at Kjell Inge Røkke nå rømmer landet for blant annet å få lavere skatt på sin formue. Han bør som oss andre betale sin skatt med glede.

Vi skal ikke ha gratispassasjerer i det norske samfunnet. Skattenivået i Norge er ikke spesielt høyt, sier forretningsmannen Jens Ulltveit-Moe.

Godt observert.

