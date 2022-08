Den hjerteskjærende påminnelsen

«Endelig er den her. Den kunne ikke kommet på et riktigere tidspunkt. Helgens attentat på Salman Rushdie ga oss en hjerteskjærende påminnelse på hva prisen for ytring kan være. For mange handler det om et spørsmål om liv og død», uttalte kulturminister Anette Trettebergstuen da hun mandag mottok Ytringsfrihetskommisjonens rapport, en såkalt NOU med navnet «En åpen og opplyst samtale», fra utvalgsleder Kjersti Løken Stavrum.

Det var et imponerende stykke arbeid som Stavrum la fram. Hovedkonklusjonen fra Ytringsfrihetskommisjonen er at det står bedre til med ytringsfriheten i Norge enn noen kanskje har fryktet. Til dem som måtte lure, tyder også det meste på at Norge er et mindre polarisert land enn kommentarfelt på nettet kan gi inntrykk av.

Fra innledningen til «NOU 2022: 9» har jeg hentet ut et sentralt sitat som handler om det som kulturministeren henviste til: «Ytringsfriheten trener vår evne til toleranse, til å tåle meninger som byr oss imot og møte dem med ord istedenfor undertrykkelse eller vold». Hele rapporten på over 400 sider vil garantert bli lest av mediefolk og politikere, men neppe av dem som kanskje trenger det mest. Og kanskje aller minst av dem som truer ytringsfriheten på den måten som Trettebergstuen adresserte.

Ytringsfriheten trener vår evne til toleranse, til å tåle meninger som byr oss imot og møte dem med ord istedenfor undertrykkelse eller vold. — Sitat fra Ytringsfrihetskommisjonens rapport

Forfatteren Salman Rushdie ble for ei uke siden knivstukket tolv ganger da han skulle holde et foredrag. Rushdie ga i 1988 ut boka «Sataniske vers». Året etter ble han rammet av en fatwa, en dødsdom, utstedt av Irans daværende leder Ayatollah Khomeini på grunn av innholdet i boka. Paradoksalt nok skal Khomeini aldri ha tatt seg tid til å lese Rushdies bok, ifølge journalisten Robin Wright som har møtt Khomeinis sønn.

Vi anser ikke at noen fortjener skyld og anklager for angrepet på Salman Rushdie i USA bortsett fra ham selv og hans støttespillere. — Offisiell uttalelse fra Irans myndigheter

Fra Irans nåværende styresmakter er det kommet en offisiell uttalelse på angrepet på Rushdie: «Vi anser ikke at noen fortjener skyld og anklager for angrepet på Salman Rushdie i USA bortsett fra ham selv og hans støttespillere. (…) Ved å fornærme Islams helligdom og dermed krysse den røde linjen til over en og en halv milliard muslimer og alle tilhengere av de guddommelige religionene, har Salman Rushdie utsatt seg selv for folkets sinne og raseri», siterer NTB fra Irans uttalelse.

Det slår meg at det er få som hadde hatt bedre av å lese – og forstå – innholdet i Ytringsfrihetskommisjonens ferske rapport enn myndighetene i land som direkte eller indirekte uttrykker forståelse for at ord møtes med vold. God fredag!

