– Et mangfoldig kunstfelt er viktigere enn noen sinne

– Sett i lys av helgens tragiske hendelser er et mangfoldig kunstfelt viktigere enn noensinne, sier rådsmedlem Rikke Komissar i en pressemelding fra Kulturrådet, som nå bevilger 1,1 millioner i tilskudd til organisasjonen Pride Art. Pride Art het tidligere Skeive kunstnere, og er en frittstående nasjonal medlemsorganisasjon som arrangerer årlige kollektivutstillinger under Oslo Pride, heter det.

– Det betyr mye at nettopp Kulturrådet bekrefter det arbeidet vi har gjort og gir oss økonomisk handlingsrom, slik at vi kan møte den etterspørselen og behovet som er rundt omkring i Norge for representasjon og fortellinger om skeivt levd liv gjennom kunst, sier Frederick Nathanel, som er kunstner og styreleder i Pride Art.

[ Peter Pan i Frognerparken - et skoleeksempel på godt barneteater ]

– Kunsten kan forene

Politiet har rådet alle landets Pride-parader til å avlyse etter masseskytingen i Oslo natt til lørdag. Men 2022 er fortsatt utnevnt til Skeivt kulturår i forbindelse med at det er 50 år siden avkriminaliseringen av homofili. Hele Kultur-Norge skal etter planen av ulike skeive arrangementer i løpet av dette året. Prosjektet som nå får støtte består av flere enkeltstående arrangementer, som Olsokutstilling på Stiklestad, kalt «Queer Spirit», og utstillingen «Skape (t)» på Bymuseet i Oslo, som handler om skeiv kunsthistorie og frigjøringskamp.

– De grusomme hendelsene rettet mot den skeive bevegelsen sist helg, viser viktigheten av denne tildelingen, sier Komissar, som også er leder av arrangørutvalget for visuell kunst i Kulturrådet.

– Kunsten kan forene, normalisere, samle og utfordre, og derfor ønsker vi å tilrettelegge for at kunstfeltet blir en aktiv part i dette arbeidet. Pride Art formidler skeiv kultur med fokus på solidaritet og mangfold, og initiativet er viktig og favner bredt, sier hun.

[ – En forferdelig påminnelse om at nei, det er ikke nok. Vi trenger Pride ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen