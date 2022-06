Sverige snakket om Braut Haaland, Norge om Casper Ruud

SOLNA (Dagsavisen): – Ni har jo en tennisspelare också nu, begynte Janne Andersson da han syntes det var hyggelig mange norske mediefolk til stede på lørdagens treningsøkt på svenskenes landslagsarena utenfor Stockholm.

Men etter at VG hadde ramset opp all den norske ungdomssuksessen i friidrett, golf og tennis, måtte Andersson også parere med noen svenske framganger. Som viste at han fulgte med både sommer og vinter.

Men i fotball? Der er svenskene langt foran, både historisk og kulturelt. Og det er 17 år siden Norge sist slo denne nasjonen.

Men det hørtes ikke slik ut her. Aftonbladet kunne melde at de hadde snakket med Lars Lagerbäck som holdt Norge som favoritt. Resten handlet om Erling Braut Haaland, nesten på samme nivå som Zlatan Ibrahimovic tok all fokus da han var en del av det svenske landslaget.

Også Sveriges kaptein, Emil Forsberg, som har møtt Braut Haaland i Bundesliga, måtte forklare hva som var unikt med jærbuen: – Han har hele pakka. Tempo, kraft, smartness. Men vi kan ikke spille elleve mann mot Haaland, det er andre nordmenn utpå der også, minnet han om.

Janne Andersson måtte også innom Haaland, men var mer opptatt av hvordan man kan hindre ham i å komme i posisjon. Med andre ord: Pasningene fra Martin Ødegaard må begrenses. Uten at han ville utbrodere det mer. Men han vet alt om hvordan det er å ha en overfokusert spiss i et lag.

Norge og Sverige skal møtes to ganger i løpet av en uke, og neste søndags kamp på Ullevaal er utsolgt. Den avslutter fire intense kamper i Nations League som kan ha startet som et eventyr for Ståle Solbakken, eller vi kan ha kommet ettertrykkelig ned på jorda igjen. Det har skjedd før med dette laget.

Norge har bare slappet av og fått tilbake døgnrytmen etter seieren i Beograd med umiddelbar avreise til Sverige. For som vanlig ble det forsinkelser og det er seint å sjekke inn på hotellet klokka fem om morgenen. Derfor ble lørdagens økt den første og siste mellom disse to kampene som det var en viss verdi i.

Utover det har spillerne fulgt Casper Ruuds avansement i Paris, og de vil også se noe av kampen søndag, til inspirasjon. Den begynner klokka 15, nesten seks timer før de selv skal i aksjon. Men skulle kampen gå til fem sett kan de ikke bli liggende foran tv-en. Klokka 20.45 er det avspark på Friends Arena, og da er ikke nordmenn og svensker så gode venner som det hørtes ut som lørdag. Hvis Norge er best i tennis, kan vi ikke være det i fotball også, mener svenskene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen