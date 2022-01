Hvor grådig kan en TV-kanal være?

Onsdag var det kampdag. To Premier League-matcher sto på tapetet. Begge temmelig fristende. Tottenham skulle opp mot Leicester borte, mens et haltende Manchester United skulle møte Brentford. Skulle United reise seg? Var Ronaldo tilbake? Og hva med Spurs? Havner de topp fire? Og ikke minst; Leicester, er det et topplag denne sesongen? Mange momenter der altså.

Og det skulle vise seg at Ronaldo var tilbake, litt sutrende og sitt vante jeg, og ja Tottenham kan fort ende topp fire. To scoringer på overtid ga Conte og kompani seieren og de er i aller høyeste grad med i kampen om en plass i Champions League neste sesong. Det var liten tvil om at seieren betydde mye for italieneren der han gikk fullstendig bananas under feiringen. Men det visste ikke jeg før sent på kvelden. Jeg hadde nemlig falt ned på Brentford mot Manchester United.

Skulle bare ønske jeg hadde fått sett begge kampene samtidig. Men det vil ikke TV2 at jeg skal få lov til. Ja. om jeg ikke kjøper to abonnement da. For du må velge hvilken kamp du vil se. Andre strømmetilbydere har muligheten for såkalt bilde i bilde for eksempel. Da kan jeg rett og slett se en kamp i hjørnet og en annen kamp over hele skjermen. Vi er tross alt i 2022. Vi ser ikke på TV som før. Er det da for mye å be om muligheten til å se flere kamper samtidig? Jeg er da en betalende kunde.

Hva om datteren i huset vil se Spurs på nettbrett på rommet og far se United i stuen? Det lar seg heller ikke gjøre. I hvert fall ikke i TV2s verden. Du kan nemlig kun strømme en match av gangen. En kompis hadde et engelsk abonnement på Amazon Prime. De hadde rettighetene til et par runder med Premier League. Men det han kunne fortelle var at der kunne han se flere kamper samtidig. Rart at TV2 ikke kan tilby det samme.

Det er ikke billig å se den engelske ligaen på norske skjermer. 699 kroner betaler jeg for en såkalt totalpakke. Det er penger det og. Og må man ha to abbonement kan man nesten like gjerne dra til England og se kamp et par ganger i året istedet. 1.400 kroner i måneden er latterlig mye.

Neste sesong flytter Premier League til Viasats flater. Enn så lenge kan du se to strømmer samtidig der. Det blir spennende å se hvilken løsning de velger. Jeg vet i hvert fall hva jeg foretrekker. Jeg vil se de kampene jeg vil, når jeg vil. I hvert fall for 700 kroner.

