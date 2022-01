Ronaldo tvilsom til West Ham-kampen – Lindelöf står over etter innbrudd

Det kom fredag ettermiddag fram at Lindelöfs hus ble utsatt for innbrudd under Uniteds kamp mot Brentford i midtuken. Svenskens kone og to barn var hjemme under hendelsen. De reiste hjem til Sverige etterpå, og Lindelöf har fått lov av klubben å reise etter. Dermed er han ikke aktuell lørdag, opplyser United.

Kampen kan fort også gå uten Ronaldo, som sliter med nakkeskaden han pådro seg i det nevnte Brentford-møtet. Portugiseren ble byttet ut 20 minutter før slutt. Ronaldo slet også med skadeproblemer foran den kampen.

Klubben skriver at han er i et kappløp mot tiden for å bli spilleklar til hjemmekampen mot West Ham, som har vært god i den første halvdelen av sesongen. United kan imidlertid passere London-laget på tabellen med seier.

Backen Aaron Wan-Bissaka er uaktuell til kampen, mens Jadon Sancho kan være tilbake etter å ha stått over midtukekampen grunnet en begravelse. Han trente heller ikke torsdag. Scott McTominay vil trolig være tilbake, sa manager Ralf Rangnick fredag.

