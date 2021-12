Trygve og de tre spøkelsene. En julefortelling.

I novellen «A Christmas Carol» beskriver forfatteren Charles Dickens hvordan den rike, men gjerrige og bitre Ebenezer Scrooge like før julaften blir omgjort til en snill og gavmild mann. Den utrolige forvandlingen skjer fordi Scrooge i drømme møter tre spøkelser som overbeviser ham om at den riktige innstillingen i denne midtvintershøytiden er sjenerøsitet og varme, ikke påholdenhet og forakt for jula.

Scrooge hadde ikke noe ESA å skylde på da han i fortellingens første fase avspiste sine undersåtter med smuler, ropte «humbug!» til alle som ville feire jul og dele gleder med andre, og generelt oppførte seg som en gnien og vrien mann. Men ellers virker det som om flere opposisjonspolitikere har kommet fram til at Ebenezer har en del til felles med finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

[ God nok for NATO, men ikke for sentralbanken. Skal det være logikken som stanser Jens Stoltenberg? ]

I Dickens’ fortelling er det tre spøkelser, eller ånder: et fra fortiden, et fra framtiden og et fra nåtiden. Med samlet innsats får de Scrooge til å endre personlighet, væremåte og handlingsmønster, slik at han blir en kjærlig, lykkelig og raus fyr.

Hvis Vedum er Scrooge – hvem er da Trygves tre spøkelser?

Kanskje er Erna Solberg spøkelset fra fortiden. En fremvandrer fra en svunnen, gjenåpnet tid. Hun som gjorde alt riktig den gang livet var lyst og lykken smilte. Sylvi Listhaug er helt klart spøkelset fra den framtiden Vedum frykter: En grim tilværelse preget av ensomhet og mangel på kjærlighet fra velgerne. En tilstand der du roper ut i fortvilelse om alt som går inn på deg, men svært få egentlig bryr seg. SVs Torgeir Knag Fylkesnes er spøkelset fra nåtiden. Han er den Vedum må forholde seg til, og som – nok en gang – sørger for at gaven hans til slutt blir så flott og grandios at kontoen knaker under påkjenningen.

Nå er det ikke Charles Dickens som har skrevet manuskriptet til den siste ukas politiske drama. Heldigvis, kan vi kanskje si. Men dreieboken til opposisjonen er spekket med fortellerteknisk snacks: heftige vendepunkt, store overdrivelser, et viktoriansk mørke, og ikke minst: en skummel antagonist.

«Det er fort gjort å misforstå», sa Trygve Slagsvold Vedum fredag kveld. I ettertid skulle det vise seg å bli en slags profeti. Han sto på Stortingets talerstol for å fortelle om den nye lønnsstøtteordningen regjeringen skal legge fram like over nyttår. Det var viktig å gi signalene nå: Pengene kommer. Allerede denne uka har det gått fjorten dager etter at de første permitteringsvarslene ble sendt ut til arbeidstakere i koronarammede bedrifter. Lønnsstøtteordningen gjør at mange av disse varslene blir trukket tilbake. Folk som har det mer enn vanskelig nok fra før av, slipper i det minste å gå jula i møte som permitterte.

«Det går opp til 30.000 per ansatt. Grunnen til at vi er kommet dit, er det er avstemt med ESA tidligere i dag. I en uformell prosess for å vite at man ikke setter ordningen i fare hvis man går for høyt,» fortsatte Vedum. Det er i denne setningen den gjemmer seg, den store skandalen som de neste timene og dagene skulle skape krisestemning, forargelse og kjeft.

[ Digital nedrustning ]

Der og da var opposisjonen mest opptatt av å hakke på at regjeringen hadde brukt så lang tid, en hel uke, faktisk, på å snekre sammen ordningen. Sylvi Listhaug var ikke imponert. Dette var nesten war on christmas. «Regjeringen er handlingslamma. Skuffelsen må være på linje som hos barn som opplever at julenissen er en de kjenner. De savner virkelig leveranser som er lova,» sa hun.

Det virket i det hele tatt som om stemningen hadde snudd. Tidligere har det, slik SV påpekte, ikke vært mulig å få gjennomslag for lønnsstøtte. Regjeringen Solberg ble riktignok pålagt å innføre det så tidlig som i januar, da SV, Ap, Sp og Frp vedtok det i Stortinget. Men det fislet ut i nesten ingenting.

Nå kritiserte opposisjonen regjeringen for ikke å gå langt nok. 30.000 kroner var for snaut. Da Vedum fortsatte å peke på ESA, ba han om bråk. De hadde slett ikke sagt at det fantes et slikt tak, var beskjeden derfra. Dermed var det bare å telle ned til smellet. En Sp-leder som skyver tilsynsorganet til EØS foran seg for å forsvare egen smålighet – mer perfekt skurk finner du ikke i fortellingene til de tidligere regjeringspartiene. Snart kom antydningene om at Vedum hadde feilinformert Stortinget. Den synden står aller øverst på lista over gale ting en statsråd kan gjøre.

Da Charles Dickens skrev om Ebenezer Scrooge på midten av 1800-tallet, hadde de ikke Twitter.

Mandag morgen ba Erna Solberg Vedum innrømme at han hadde gjort «en grov feil» da de møttes på «Politisk kvarter». Da hadde Vedum blitt utsatt for et stormløp gjennom hele helgen. Men var det egentlig så ille? Begrensingen fra ESA var reell. Men den gikk på prosenter, ikke på beløp. Man kan ikke motta mer enn 80 prosent av lønna i lønnsstøtte, og regjeringen hadde antatt at 30.000 kroner var et riktig nivå for folk i de bransjene som er mest aktuelle for denne ordningen – hotell og restaurant, først og fremst, der snittet ligger på 32.000. Taket ble hevet til 40.000 i avtalen med SV. Men begrensingen på 80 prosent består, det er ESAs bud. Rent faktisk er Vedum nærmere å veilede enn å villede med sine utsagn, selv om presisjonsnivået kunne ha vært et hakk høyere.

Det voldsomme kjøret virker overspent. Særlig når det kommer på toppen av et allerede heftig spetakkel fra opposisjonen, og fra en avgått statsminister som slepte beina etter seg i spørsmålet om lønnsstøtte da hun hadde makten. Kanskje skjønner opposisjonen det selv, også. «Det er verken hva som ble sagt i Stortinget eller lønnsstøtte som vil bli snakket om rundt lunsjbordet i dag», skrev Peder W. Engseth, Erna Solbergs spinndoktor, på Twitter mandag morgen. Tweeten ble sendt 25 minutter etter at «Politisk kvarter» var slutt.

Da Charles Dickens skrev om Ebenezer Scrooge på midten av 1800-tallet, hadde de ikke Twitter. Men hvis de hadde hatt det, kan det tenkes at Scrooge hadde sendt følgende kommentar til opposisjonen: «Humbug!»

