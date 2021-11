Et uverdig politisk spill

Det blir neppe noe feriepenger på arbeidsledige og permitterte neste år. Ap/Sp-regjeringen har ikke funnet pengene som trengs for å gjeninnføre feriepenger på dagpenger. Og SV har ikke tenkt å hjelpe regjeringen med denne finansieringen i dragkampen om neste års statsbudsjett.

Rett skal være rett. SV har satt av 1,6 milliarder kroner til feriepenger for arbeidsledige i partiets alternative budsjett, men dette er ikke blant de prioriterte kravene i forhandlingene med Ap og Sp. Det som gjør saken ekstra delikat er at Ap-leder Jonas Gahr Støre har lovet velgerne slike feriepenger i planen for de første hundre dagene som statsminister. 40 punkter ble listet opp, og flere av disse innebærer økonomisk uttelling allerede i neste år.

Ansvaret må plasseres der det hører hjemme.

Men 2022-budsjettet ble trangere enn det Støre & co så for seg. Dermed ble det ikke plass til alle løftene. Brillestøtte til barn er ett eksempel. Her dreier det seg bare om «skarve» 220 millioner kroner, så dette bør lett kunne innfris dersom det er vilje til å omprioritere.

Men det er feriepengene til arbeidsledige som vekker størst debatt. Regjeringen presses fra flere kanter. Fellesforbundets Jørn Eggum ber Ap, Sp og SV legge bort prestisjen og sørge for at feriepengene kommer på plass. Fagforbundets Mette Nord forlanger nærmest at SV ordner denne biffen. Og Rødt-politiker Mímir Kristjánsson benytter anledningen til å plage de andre rødgrønne partiene med brutte løfter.

Det er på sin plass å ta Audun Lysbakken i forsvar. SV-lederen har et godt poeng når han ber regjeringen ta ansvar for sine egne brutte løfter. Det vil være et uverdig spill å velte regningen over på SV, som i tilfelle må redusere på partiets prioriterte krav. Ansvaret må plasseres der det hører hjemme. Det kan ikke være SVs oppgave å rake kastanjer ut av Støres bål.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum kan langt på vei toe sine hender, for Senterpartiet er ikke bundet av en 100-dagersplan. Jonas Gahr Støre må derfor egenhendig ordne opp i Arbeiderpartiets selvpåførte problem. Alternativt må statsministeren stå i stormen og forsvare at det likevel ikke blir feriepenger til arbeidsledige.

SV gjør ett hederlig unntak fra partiets motstand mot å hjelpe regjeringen ut av egne kniper. Gradvis innføring av en tannhelsereform er nemlig blant de prioriterte SV-kravene som Audun Lysbakken trekker fram. SVs modell vil koste en drøy milliard neste år. Det er å håpe at SV legger all sin tyngde bak tannhelsereformen. Dette kan bli en vinnersak for alle de tre rødgrønne partiene. Audun Lysbakken må vise tenner og bevise at SV kan bite fra seg.

