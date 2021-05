«Jeg synes det er fint hvis jeg kan gi meg på et tidspunkt der jeg slipper å ha hjertet i halsen på grunn av avisen», sa Arne til meg på telefon da han skulle fortelle om egen beslutning. Vi visste begge hva han tenkte på. Det er ikke få ganger Arne Strand har vært den som har brettet opp ermene, av og til nærmest alene, når det har stått om Arbeiderbladets og senere Dagsavisens overlevelse. For Arne har det ikke vært mulig å gi opp avisarven etter Martin Tranmæl. Han snakker fortsatt om den legendariske sjefredaktøren og Ap-generalen med glitrende øyne, slik vi andre kommer til å snakke om Arne som vår avisfader, selveste Mr. Dagsavisen.

Vi kommer til å snakke om Arne som vår avisfader, selveste Mr. Dagsavisen. —

Selv har jeg nå hatt gleden av å jobbe med Arne Strand i snart elleve år. Litt over halvveis inn i perioden, etter flere år med historiske overskudd og digital vekst, begynte vi å føle oss litt tryggere. Så ble vi brått rammet av en gammel husleiekontrakt som kunne slått hele avisprosjektet konkurs over natten. Noen nervepirrende uker kjempet vi igjen for å overleve, og i tre dager sto Arne og jeg i praksis som personlige garantister for et millionbeløp. Så, ja, jeg skjønner hva Arne mente da han snakket om «hjertet i halsen», og jeg unner ham av hele mitt hjerte noen rolige år nå.

[ Arne Strand er en erfaren mann som deler så raust av opplevelser og observasjoner at man kan bli rent rørt ]

Egentlig var planen til Arne at han skulle bli pensjonist etter 70-årsdagen i 2014. I stedet er det blitt sju år både som styreleder i vår eierstiftelse og som markant kommentator i spaltene. Det så vi ikke for oss da vi i mars for sju år siden arrangerte en avskjedsseanse verdig en mann som trolig har berget den avisen han er så glad i. Kantina var smekkfull og Jens Stoltenberg fortalte historier som fikk alle til å brøle av latter.

[ Stoltenberg om Strand: «Respektert, men også fryktet» ]

Midt i koronapandemien er ikke sånne markeringer mulig. Derfor skjedde styrelederbyttet i det stille på onsdag i et digitalt møte på Teams. På samme plattform informerte vi samme dag Dagsavisens ansatte om at vår høyt skattede kommentator neppe kommer til å skrive så mye mer etter stortingsvalget til høsten. Det er vemodig for oss alle, men jeg gleder meg over at han tross alt skal gi sine analyser og kommentarer fram til valget, og at han deretter får den muligheten han ønsker til å forlate sin kjære avis mens den har flere lesere enn tidligere, relativt trygg økonomi og offensive ambisjoner.

Få kan bedre videreføre Arnes kamp for arbeiderpressen —

Ny styreleder i Stiftelsen Dagsavisen er Tore Ryssdalsnes, som er toppsjef i LO Media/FriFagbevegelse og som har vært med i styret i en årrekke. Få kan bedre videreføre Arnes kamp for arbeiderpressen, så det kommer til å bli mange gode fredager også med Tore ved roret. God fredag!

Hold deg oppdatert og få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!