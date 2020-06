Etter at byrådsleder Raymond Johansen satte seg i baksetet og overlot samferdselspolitikken i Oslo til MdG har forhandlingene om de store kollektiv- og veiprosjektene i Osloregionen, som Fornebubanen, sporet helt av.

Samtidig har samferdselsbyråd Arild Hermstad fra MdG forklart at det er viktigere for byrådet i Oslo å stanse veitunneler og sykkelveier i Viken enn å bygge T-bane til Fornebu. «Jeg vil heller ha bybane i Bergen enn motorvei i Oslo» sa han rett ut da problemstillingen ble satt på spissen i Nettavisen.

Det største problemet for MdG og byrådet i 2020 er at de i 2016 undertegnet på å bygge E18, men aldri har vedkjent seg det. Tvert imot. MDG garanterer velgerne sine at det «ikke skal lages én meter ekstra vei eller legges mer asfalt», og at partiet «ikke kan sitte i et byråd som bygger ut E18».

Siden har de gjort begge deler, men de gjør alt for å skjule bløffen. At de nå angrer på at de undertegnet Oslopakke 3-avtalen i 2016 er en ærlig sak, men det gir dem ikke rett til å kritisere Oslo Høyre og samferdselsministeren slik de nå gjør.

Vi er til å stole på og står for det vi har sagt. Kritikken fra blant andre MdGs gruppeleder Sirin Stav i Dagsavisen er rett og slett urimelig.

Det koster å bygge separate bussveier, veitunneler, støyskjerming og ekspress-sykkelveier langs den 17,3 km lange strekningen mellom Lysaker og Drengsrud sør for Asker. Om lag 30 prosent av kostnadene skyldes den planlagte bussveien. Man skulle tro det var bred enighet om å øke busskapasiteten til og fra Oslo, men så enkelt er det ikke.

Nå er det flertall blant partene i forhandlingene om å droppe bussveien, litt pussig mener vi, men det reduserer i det minste kostnadene. Det er også kostbart å legge nesten 9 kilometer av nye E18 i tunnel slik planen er, men det er verdt hver bompengekrone bilistene på E18 må betale i fremtiden.

En ting er at nye bomstasjoner gjør at trafikken vil gå ned, i motsetningen til dagens situasjon hvor det ikke er bompenger på strekningen. Enda bedre er det at folk i Asker og Bærum slipper å ha landets mest trafikkerte vei utenfor stuevinduet, og får både nattesøvn og renere luft på kjøpet.

Tunneler åpner også for miljøvennlig byutvikling ved jernbanestasjonene langs strekningen. Byrådet vil dessverre ikke legge gjennomgangstrafikken i tunnel. Stav har i bystyret sagt MDG mener det er «menneskefiendtlig» å bygge veitunneler.

Et standpunkt som neppe møtes med jubel blant alle som har fått et bedre liv etter at Lørentunnelen, Operatunnelen, Tåsentunnelen, Granfosstunnelen og Vålerengtunnelen ble bygget.

Sannheten er Oslo Høyre ikke er like opptatt av veiprosjekter i Viken som byrådet i Oslo. Vi er mer opptatt av å styrke kollektivtilbudet i Oslo og bygge Fornebubanen og ny T-banetunnel gjennom sentrale deler av Oslo sentrum.

Når regjeringen stiller opp med minst 10 milliarder friske statlige kroner for blant annet å bygge ut kollektivtilbudet og redusere både kollektivpriser og bomtakster i Oslo sier vi ja takk. Byrådet sier nei. Det er en underlig prioritering siden Oslo ikke har et eget oljefond å hente penger fra.

Stav beskylder Oslo Høyre for å drive «Et miljøspill for galleriet.» Det er en interessant påstand. Nylig ble det kjent at Ap stortingsgruppe støtter bygging av nye E18. Byrådslederen er sterkt uenig med sine partivenner, mens samferdselsbyråden er provosert, leser vi.

Nesten ordrett den samme kritikken som pliktskyldigst ble fremført av de samme aktørene for tre år siden, forrige gang Aps stortingsgruppe overkjørte byrådet i E18 saken. Stortinget bestemmer. Sånn er det i Norge, og her bestemmer Stortinget at den statlige veien, som har stor støtte blant politikere og innbyggere i Asker og Bærum, skal bygges. Det er demokrati i praksis. Selvsagt kan ikke Oslo ha vetorett mot samferdselsprosjekter i et nabofylke.

Er det egentlig noen som tror det?

Forestill deg reaksjonene om politikerne i Viken gikk til valg på å stanse bygging av sykkelveier eller t-banetunnel i Oslo. Hermstad og Johansen vet at hva som skjer med E18 ikke er noe de bestemmer, men i stedet for å ta ansvar for det de har stemt for fortsetter de sitt «miljøspill for galleriet.» De bør bruke kreftene på hva som skjer i Oslo. Ikke i Viken.

Siden de aldri vil innrømme å ha stemt for å bygge E18 vi vi minne om Abraham Lincolns kloke ord; «Du kan lure alle mennesker noen ganger og noen mennesker alle ganger, men du kan ikke lure alle mennesker hver gang».