Slik jobber vi med en fullmaktsløsning for alle

I et innlegg i Dagsavisen 19. november etterlyser Øyvind W. Brekke i BankID BankAxept med flere en sterkere satsning på et nasjonalt fullmaktregister. Regjeringen har prioritert dette i neste års statsbudsjett, nettopp fordi det er viktig.

Midlene som er bevilget er et første steg for at Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) kan starte arbeidet med å etablere en digital fullmaktløsning.

Løsningen vil gjøre det mulig for pårørende og verger å opptre på vegne av andre. Slik vil også de som er digitalt utenfor kunne dra nytte av digitale tjenester, både private og offentlige.

Frode Danielsen, Digdir. (Digdir)

En nasjonal fullmaktløsning skal bygge videre på Altinn Autorisasjon, som alt i dag er en fullmaktløsning for virksomheter og personer. Dette er godt i gang, og det brukes mye ressurser på dette i dag – i tillegg til midlene vi bevilger i neste års statsbudsjett.

Allerede i 2025 kommer en løsning for vergemål. Etter planen skal en helhetlig løsning være på plass i løpet av 2028.

En rekke offentlige og private virksomheter har allerede etablert ulike digitale fullmaktsløsninger, men disse spiller ikke sammen. En del av oppdraget til Digdir handler derfor om å samordne disse slik at det blir enklere for brukerne.

For å lykkes med satsningen må vi koordinere alle gode krefter og sikre et godt samarbeid. Vi vil invitere med oss privat sektor i arbeidet, og forventer at de også stiller opp slik at vi får på plass de gode løsningene.

