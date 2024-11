Faste jobber med Ap, mer utrygghet med Høyre

Med Arbeiderpartiet i regjering har 145.000 flere kommet i jobb. I Oslo innebærer det at nesten 50.000 flere har inntekt fra arbeid når julestria straks er over oss. Vi lykkes med en av våre viktigste hjertesaker, som er å få folk i jobb.

Det skal vi være stolte av.

Ett av de viktigste ordene i politikken er trygghet. Trygghet på jobb, trygghet for lønn under sykdom og trygghet for at du får neste lønning.

Høyre og Anna Molberg (Dagsavisen 25. november) mener derimot at det viktigste i arbeidslivet er tre ting: Midlertidighet, midlertidighet og mer midlertidighet.

Arbeiderpartiet mener at det viktigste er at vi får flere i jobb, at alle har skikkelige arbeidsvilkår og at flest mulig har en fast stilling.

Et arbeidsliv som bidrar til utrygghet for folk og der folk må stå med lua i hånda, er ikke vårt arbeidsliv. Den store forskjellen på oss er at Høyre prater, mens Arbeiderpartiet kommer med tiltak for å flere i jobb – i et trygt arbeidsliv. Et arbeidsliv med hele og faste stillinger – sånn at man kan få lån i banken til å kjøpe sin egen bolig.

Det skal vi fortsette med.

Arbeiderpartiet kan garantere at alle skal ha lønn under sykdom og at det ikke blir kutt i sykelønna. Det kan ikke Anna Molberg.

Andelen unge som står utenfor arbeidslivet har gått ned. Vi har lansert ungdomsgarantien, som skal gjøre at flere unge kommer i arbeid eller utdanning.

Jeg skal gi Anna Molberg rett i at det er for mange som er uføre. Andelen unge uføre ble doblet under Erna Solberg, og det har vært krevende å snu utviklingen. Derfor la Ap/Sp-regjeringen frem arbeidsmarkedsmeldingen, hvor noe av det viktigste er å få flere fra helserelatert stønad ut i jobb.

Derimot er det ikke riktig når Molberg sier at organisasjonsgraden er på vei ned – den har ligget stabilt rundt 50 % de siste 20 åra.

Denne høsten har Høyre demonstrert hva de vil. Det er mer utrygghet for arbeidsfolk, enorme skattekutt til Norges én prosent rikeste og endret sykelønn.

Derfor ønsker Ap å øke fagforeningsfradraget for å styrke det organiserte arbeidslivet – fordi vi vet at det fører til et mer produktivt og trygt arbeidsliv. Det er således vanskelig å forstå at Anna Molberg vil kutte fradraget ned til 2013-nivået.

Arbeiderpartiet kan garantere at alle skal ha lønn under sykdom og at det ikke blir kutt i sykelønna. Det kan ikke Anna Molberg, fordi Høyre må samarbeid med Frp og Venstre – som begge åpner for å kutte.

I Arbeiderpartiet har vi to tanker i hodet samtidig: Flere inn i arbeid, samtidig som vi sørger for at det er et arbeidsliv som gir trygghet for arbeid, inntekt og familieliv.

Jeg foreslår at Anna Molberg og Høyre prøver det samme.