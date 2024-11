Ap stenger døra til arbeidslivet, Høyre vil åpne den

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I et innlegg i Dagsavisen (15. november) med tittelen «Høyre vil brutalisere det norske arbeidslivet» serverer Per Vidar Kjølmoen fra Ap og Jørn Eggum fra Fellesforbundet flere useriøse og usaklige angrep på Høyres arbeidslivspolitikk.

Kjølmoen og Eggum hevder blant annet at Høyres politikk vil lede til mer midlertidighet og useriøsitet i arbeidslivet. Det faller på sin egen urimelighet.

Jobb handler ikke bare om å få lønn på konto en gang i måneden.

Under Støre-regjeringen jobber det nå mange tusen flere i midlertidige stillinger (SSB) enn da Høyre gikk ut av regjeringskontorene i 2021. Samtidig har andelen som organiserer seg i arbeidslivet gått noe ned.

Det skjer på tross av advarslene regjeringen fikk da de strammet kraftig inn på muligheten til å leie inn arbeidskraft gjennom bemanningsbyråer. I stedet for å ha faste trygge jobber i bemanningsselskaper, må flere over i midlertidige stillinger eller arbeidsledighet.

Heldigvis er arbeidslivet både trygt og godt for de aller fleste. Slik vil det fortsette å være dersom Høyre vinner valget. Forskjellen på Høyre og Arbeiderpartiet er at Høyre vil gjøre terskelen inn i arbeidslivet så lav som mulig.

Når nesten 700.000 mennesker i arbeidsfør alder står helt utenfor arbeidslivet, bør vi gjøre det enklere å få foten innenfor.

Det største problemet i norsk arbeidsliv er ikke de som er i jobb, men alle de menneskene som ikke er det.

Dessverre har utviklingen gått feil vei under Støre-regjeringen. For første gang siden 2017 ser vi nå at andelen unge som står helt utenfor jobb eller skole øker (Nav). Bare det siste året er det blitt 100 nye uføretrygdede hver eneste uke.

Støre-regjeringens svar har vært å stenge dører inn til arbeidslivet gjennom å stramme inn på innleie og midlertidige ansettelser. Den skrotet også tiltak som vi vet virket – som arbeidsorientert uføretrygd og inkluderingskravet for offentlig sektor.

Dette er feil vei å gå om vi skal gi flere sjansen til å arbeide. Jobb handler tross alt ikke bare om å få lønn på konto en gang i måneden, men også om arbeidsfellesskap, mestring og følelsen av at noen trenger deg.

Derfor vil Høyre ha flest mulig åpne dører inn til arbeidslivet. Det største problemet i norsk arbeidsliv er tross alt ikke de som er i jobb, men alle de menneskene som ikke er det.

